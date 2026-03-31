قوه قضاییه: عامل انتشار فیلم حمله به صبا باطری دستگیر شد
کد خبر : 1767606
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد یوسفوند دادستان شهرستان رباطکریم گفت؛ عامل اصلی انتشار دهنده و ارسال کننده فیلم حمله به کارخانه صبا باطری به شبکههای معاند که طی آن نیز مبادرت به ابراز خوشحالی کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.
وی افزود: انتشار عکس و فیلمهایی که پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کند، مصداق تخلف و جرم است و با منتشرکنندگان آن برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.