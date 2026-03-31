پیگیریهای عارف برای تأمین کالاهای اساسی و پایداری بازار در شرایط جنگی / دستور برای رفع موانع گمرکی و تقویت شبکه توزیع
معاون اول رئیسجمهور در ادامه پیگیریهای مستمر برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای مردم در شرایط جنگی، با صدور دستورات و هماهنگیهای لازم، بر تسهیل ترخیص کالا، تقویت شبکه توزیع، افزایش ظرفیت حملونقل و پایداری خدمات در حوزههای مختلف تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، معاون اول رئیسجمهور در ادامه اقدامات و پیگیریهای مستمر دولت برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم در شرایط جنگی، مجموعهای از دستورات و هماهنگیهای اجرایی را در حوزههای اقتصادی، تولیدی و خدماتی صادر کرد.
محمدرضا عارف با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه صنایع، پیگیری تأمین سهمیه ویژه مواد اولیه از جمله PET و ورق حلب برای صنایع بستهبندی مواد غذایی و آب معدنی ، دستوراتی صادر کرد.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل کارخانجات تولیدی برای جابهجایی کالاهای اساسی و نهادههای دامی از بنادر تأکید کرد و خواستار تسریع در انتقال این اقلام به مراکز مصرف شد.
در حوزه تجارت و گمرک، معاون اول رئیسجمهور پیگیری رفع موانع موجود در گمرکات کشور برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و مواد اولیه را مورد تأکید قرار داد و از مسولان مربوطه خواست به طور مداوم وضعیت گمرکات کشور را رصد کنند و بر اجرای بخشنامه های تسهیل کننده واردات کالاها به صورت مداوم نظارت کنند.
عارف همچنین با هدف حفظ پایداری خدمات به مردم، درباره هماهنگی با شرکتهای خودروسازی برای تقویت خدمات پس از فروش، افزایش زمان سرویسدهی و فعال نگه داشتن شبکه امداد خودرویی در جادهها دستوراتی صادر کرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، بر تشکیل کارگروههای استانی برای رصد وضعیت عرضه در سطح خردهفروشی و انعکاس مشکلات به وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین پیگیری تأمین آرد و افزایش سهمیه نانواییهای فعال، بهویژه در استانهای پرجمعیت و مهمانپذیر، و نیز تأمین روغن خوراکی در این مناطق را مورد تأکید قرار داد.
در بخش نظارت بر بازار، دکتر عارف بر تداوم فعالیت گشتهای سیار بازرسی در استانها و راهاندازی کیوسکهای نظارتی در مناطق پرجمعیت برای دریافت مستقیم گزارشها و شکایات مردمی تأکید کرد.
وی همچنین بر فعال و پویا نگه داشتن شبکه توزیع، بهویژه فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای کشور، بهعنوان یکی از ارکان تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد.
در حوزه حملونقل، معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت پشتیبانی لجستیکی، هماهنگی با شرکتهای حملونقل جادهای و ریلی را در دستور کار قرار داد و بر همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای آزادسازی کامیونها بهمنظور جابهجایی کالاهای اساسی از جمله آب معدنی از مبادی ورودی تأکید کرد.
عارف در این پیگیریها، بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار در شرایط جنگی تأکید کرد.