در گفت‌وگویی تلفنی انجام شد؛

رایزنی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سازمان بهزیستی کشور برای بازنگری در یارانه مراکز توانبخشی

رئیس کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن تأکید بر لزوم تحول در نظام بودجه‌ریزی این سازمان، از آمادگی مجلس برای تقویت اعتبارات حمایتی در این حوزه خبر داد و گفت: هدف ما این است که با همکاری دولت، قیمت تمام شده خدمات در مراکز توانبخشی را بر اساس نرخ‌های واقعی کارگری و بازنشستگی بازنگری کنیم تا فشار اقتصادی از دوش مدیران این مراکز برداشته شود.

به گزارش ایلنا، علی‌ بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلفنی با سیدجواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، مسائل مربوط به مراکز توانبخشی و یارانه این مراکز را پیگیری کرد.

در این گفت‌وگو نقشه راه حمایت از مراکز توانبخشی در سال جدید ترسیم و بر لزوم تحول در نظام بودجه‌ریزی این سازمان تاکید شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه مجلس آمادگی کامل برای تقویت اعتبارات حمایتی را دارد، اعلام کرد: در اولین فرصت جلسه‌ای ویژه در کمیسیون اجتماعی برای بررسی مسائل حوزه بهزیستی برگزار خواهد شد.

بابایی کارنامی تصریح کرد: هدف ما این است که با همکاری دولت، قیمت تمام شده خدمات در مراکز توانبخشی را بر اساس نرخ‌های واقعی کارگری و بازنشستگی بازنگری کنیم تا فشار اقتصادی از دوش مدیران این مراکز برداشته شود.

