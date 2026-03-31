۳ شهید در حمله دشمن به مجموعه حسینیه اعظم زنجان
دشمن آمریکایی صهیونیستی در یک حمله هوایی بخش هایی از حسینیه اعظم زنجان را مورد اصابت پرتابههای خود قرار داد.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به ساختمان اداری، گفت: سه شنبه ۱۱ فروردین در حدود ساعت ۵ بامداد در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان، تا، ساعت ۸ صبح سه شنبه، ۳ نفر از هم وطنان عزیزمان شهید و از زیر آوار خارج و پیکرهایشان منتقل شده است و ۱۲ نفر مصدوم هم تا این لحظه به بیمارستان منتقل شدهاند.
علی صادقی افزود: کار آواربرداری، جستوجو و انتقال مجروحین و شهدا در حادثه حمله در حال انجام است. در اینحمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرضالحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازههای اطراف آسیب وارد شده است که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر، عوامل آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.
وی در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپههای جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.
صادقی بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقهای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.
حسینیه اعظم زنجان یکی از مساجد تاریخی و یکی از قدرتمندترین نمادهای مذهبی جهان در زنجان است و بزرگترین اجتماع عزاداران حسینی کشور در دسته عزاداری این مسجد در روز هشتم محرم موسوم به یوم العباس برگزار میشود.