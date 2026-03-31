۳ شهید در حمله دشمن به مجموعه حسینیه اعظم زنجان

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به ساختمان اداری، گفت: سه شنبه ۱۱ فروردین در حدود ساعت ۵ بامداد در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان، تا، ساعت ۸ صبح سه شنبه، ۳ نفر از هم وطنان عزیزمان شهید و از زیر آوار خارج و پیکرهایشان منتقل شده است و ۱۲ نفر مصدوم هم تا این لحظه به بیمارستان منتقل شده‌اند.

علی صادقی افزود: کار آواربرداری، جست‌و‌جو و انتقال مجروحین و شهدا در حادثه حمله در حال انجام است. در این‌حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه‌های اطراف آسیب وارد شده است که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر، عوامل آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

وی در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیرو‌های امدادی به محل حادثه نشوند.

صادقی بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.

حسینیه اعظم زنجان یکی از مساجد تاریخی و یکی از قدرتمندترین نماد‌های مذهبی جهان در زنجان است و بزرگترین اجتماع عزاداران حسینی کشور در دسته عزاداری این مسجد در روز هشتم محرم موسوم به یوم العباس برگزار می‌شود.