بیانیه مرکز وکلای قوه قضاییه در پی حمله دشمن به هواپیمای حامل دارو در فرودگاه مشهد

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بیانیه‌ای در واکنش به حمله دشمن صهیونیستی – آمریکایی به هواپیمای حامل دارو در فرودگاه مشهد اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد تقابل زشتی و زیبایی در کنار هم است!

دنیا همانگونه که مزین به حضور پزشکان و وکلای بدون مرز است از وجود جنایتکاران بدون مرز نیز رنج می‌برد!

و جنایتکاران امریکایی و صهیونیست در تجاوز اخیر به خاک ایران عزیز به تمام جهانیان نشان دادند که هیچ مرزی برای خونخواری، جنایت و پلیدی قائل نیستند!

این جانیان دولتی در برگ جدیدی از جنایات خود پس از حملات مکرر به مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و پایگاه‌های هلال احمر، امروز مرتکب خطای نابخشودنی تازه‌ای شدند و هواپیمای غیر نظامی ایرانی حامل دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های بشر دوستانه را در فرودگاه مشهد هدف حملات خود قرار دادند.

این اقدام وحشیانه نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی، مغایر با اصول حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های شیکاگو ۱۹۴۴ و مونترال ۱۹۷۱ است.

ضمن محکوم نمودن این جنایت که طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو مصداق جنایت جنگی تلقی می‌شود؛ بر خود فرض میدانیم در محاکم داخلی و بین المللی پیگیر محاکمه‌ی جانیان و جبران خسارت‌های وارده باشیم و با ارائه مشورت‌های حقوقی جهت استیفای حق ملت ایران به «دستگاه دیپلماسی» و «فرماندهان نظامیِ مدافعِ ملت ایران» از هیچ کمکی جهت بالابردن هزینه‌های این جنایت‌ها برای خاطیان و تلاش برای‌عدم تکرار این تخلفات و جنایات دولتی کوتاهی ننماییم.

