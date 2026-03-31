بیانیه مرکز وکلای قوه قضاییه در پی حمله دشمن به هواپیمای حامل دارو در فرودگاه مشهد

رئیس مرکز وکلا در واکنش به حمله دشمن به هواپیمای حامل دارو در فرودگاه مشهد اعلام کرد: این اقدام وحشیانه نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی است و طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو مصداق جنایت جنگی تلقی می‌شود.

 

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بیانیه‌ای در واکنش به حمله دشمن صهیونیستی – آمریکایی به هواپیمای حامل دارو در فرودگاه مشهد اعلام کرد: 

بسم الله الرحمن الرحیم

لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد تقابل زشتی و زیبایی در کنار هم است! 

دنیا همانگونه که مزین به حضور پزشکان و وکلای بدون مرز است از وجود جنایتکاران بدون مرز نیز رنج می‌برد! 

و جنایتکاران امریکایی و صهیونیست در تجاوز اخیر به خاک ایران عزیز به تمام جهانیان نشان دادند که هیچ مرزی برای خونخواری، جنایت و پلیدی قائل نیستند! 

این جانیان دولتی در برگ جدیدی از جنایات خود پس از حملات مکرر به مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و پایگاه‌های هلال احمر، امروز مرتکب خطای نابخشودنی تازه‌ای شدند و هواپیمای غیر نظامی ایرانی حامل دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های بشر دوستانه را در فرودگاه مشهد هدف حملات خود قرار دادند. 

این اقدام وحشیانه نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی، مغایر با اصول حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های شیکاگو ۱۹۴۴ و مونترال ۱۹۷۱ است. 

ضمن محکوم نمودن این جنایت که طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو مصداق جنایت جنگی تلقی می‌شود؛ بر خود فرض میدانیم در محاکم داخلی و بین المللی پیگیر محاکمه‌ی جانیان و جبران خسارت‌های وارده باشیم و با ارائه مشورت‌های حقوقی جهت استیفای حق ملت ایران به «دستگاه دیپلماسی» و «فرماندهان نظامیِ مدافعِ ملت ایران» از هیچ کمکی جهت بالابردن هزینه‌های این جنایت‌ها برای خاطیان و تلاش برای‌عدم تکرار این تخلفات و جنایات دولتی کوتاهی ننماییم.

