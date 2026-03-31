قوه قضائیه: ۲ تروریست مسلح گروهک منافقین اعدام شدند

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «بابک علی‌پور فرزند علی و پویا قبادی فرزند مصطفی از عناصر مسلح گروهک تروریستی منافقین و از عناصر دشمن در داخل کشور که در عملیات‌های تروریستی متعددی در تهران مشارکت داشتند، صبح امروز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه پس از طی تشریفات قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

محکومین مورد اشاره ضمن ارتباط گیری با سرپل گروهک تروریستی منافقین و به منظور ضربه زدن به امنیت کشور با استفاده از سلاح گرم منحنی زن (لانچر) به مراکز حساس و اماکن عمومی حمله می‌کردند.

بابک علی‌پور از عناصر تشکیلاتی گروهک تروریستی مناقین بود که سابقه ارتباط با گروهک را در سال‌های گذشته داشته و پدر وی نیز در دهه شصت از عناصر گروهک تروریستی منافقین بوده است.

نامبرده از طریق فضای مجازی و کانال منتسب به گروهک منافقین به سرپل نفاق وصل شده و ارتباط وی تا زمان دستگیری ادامه داشته است.

وی به درخواست سرپل برای اقدام تروریستی با لانچر و تعرض به یک مکان حساس از گیلان به تهران مسافرت کرده و پس از اجرای قرار تشکیلاتی و ارتباط گیری با نفرعملیاتی، اقدام به شلیک چهار قبضه لانچر به ساختمان یکی از نهاد‌های کشور کرده که فقط دو قبضه از لانچر‌ها عمل می‌کند.

متهم سپس به مدت سه روز در خانه تیمی گروهک مخفی می‌شود که با رصد و هوشمندی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر می‌شود.

در بررسی خانه تیمی که بابک علی‌پور در آن حضور داشته تجهیزات ساخت سه راهی انفجاری کشف شده است.

وی همچنین به همراه تعدادی دیگر از عناصر گروهک از جمله معدومان محمد تقوی و اکبر دانشورکار به ورودی ساختمان وزارت اطلاعات با لانچر تعرض کرده است.

همچنین پویا قبادی فرزند مصطفی دیگر عنصر گروهک تروریستی است که صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.

نامبرده در عملیات‌های متعدد تروریستی با هدایت گروهک تروریستی منافقین مشارکت داشته است و اقدامات متعددی را علیه امنیت کشور انجام داده است.

وی در زمانی که در خانه تیمی گروهک حضور داشته در حال ساخت قسمت‌هایی از بسته‌های انفجاری بوده است که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

پویا قبادی که با سرپل گروهک از طریق تلگرام ارتباط داشته به دستور سرپل با شخصی به نام ادریس ارتباط گرفته و با وی برای خروج از کشور به مقصد یکی از کشور‌های همسایه مرتبط می‌شود.

براساس دستور سرپل، بنا بوده قبادی در کشور همسایه آموزش‌های لازم برای انجام عملیات‌های مختلف در تهران را گذرانده وسرکردگی شبکه‌ای در داخل کشور را برعهده بگیرد، اما زمانی که قصد داشته از مهاباد به صورت قاچاقی از مرز خارج شود در حین خروج از کشور و عبور از مرز توسط مرزبانی دستگیر شد.

پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.

بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجار‌هایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، استفاده از سلاح پرتابی-لانچر، خروج غیر مجاز از کشور، عضویت در گروهک تروریستی منافقین، تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق ارتباط‌گیری تشکیلاتی و آگاهانه با سرپل‌های نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک ترویستی منافقین با هدف سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی با استفاده از سلاح لانچر از جمله اتهامات منتسب به محکومین بوده است.

در نهایت پس از برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات بابک علی پور و پویا قبادی و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای ایشان، دادگاه با توجه به گزارش‌های مفصل، مستند و منطبق با واقع وزارت اطلاعات، اظهارات و اقاریر محکوم‌علیهم در مراحل مختلف دادرسی، کشف سلاح و ادوات تخریبی نزد آنان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، متهمان را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.

فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز از سوی قضات رد و رای صادره ابرام و مورد تایید قرار گرفت.

