روابط عمومی ارتش اعلام کرد:
انهدام یک فروند پهپاد «MQ9» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در اصفهان
بامداد امروز یک فروند پهپاد «MQ9» دشمن متجاوز توسط سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش در اصفهان، ساقط شد.
به گزارش ایلنا، بامداد امروز، یک فروند پهپاد «MQ9» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۴۶ فروند رسید.