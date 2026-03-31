پیام معاون اول قوه قضاییه در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون‌اول قوه قضاییه با صدور پیامی، شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَابَدَّلُوا تَبْدِیلًا» 

شهادت مظلومانه و افتخارآمیز دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پس از سال‌ها مجاهدت مجدانه در راه خدا و میهن، در نبرد با رژیم کودک کش صهیونی و پشتیبانان آمریکایی اش به درجه رفیع شهادت نائل آمد، موجب تالم و تأثر عمیق گردید.

نقش برجسته آن فرمانده فقید در ترسیم خطوط دفاع دریایی و تقویت بازدارندگی آن در آب‌های خلیج همیشه فارس بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که تثبیت امنیت پایدار این آب‌راه حیاتی برای کشور، تنها با اتکا به توانمندی، ایمان و غیرت فرزندان رشید نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ممکن می‌شود.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت آن فرمانده سرافراز به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، همرزمان گرانقدر در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و به ویژه خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام همنشینی با صالحان مسئلت دارم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

