اختصاص ۳۰ همت برای جبران خسارات کشاورزان

به گزارش ایلنا،محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به بارش‌های اخیر در کشور و همچنین ایجاد خسارت برای برخی از کشاورزان، گفت: خوشبختانه شاهد بارش‌های بسیار خوبی با پراکنش مناسب در سطح کشور بودیم، هرچند در برخی مناطق این بارندگی‌ها منجر به خسارت به مزارع، باغات و قنوات شد که البته بخش قابل توجهی از این خسارات قابل جبران است.

وی افزود: برآوردهای اولیه از خسارات وارده به بخش کشاورزی در سطح ملی انجام شده و در همین راستا نیز جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم. بر اساس این برآوردها، حدود ۳۰ همت اعتبار برای جبران خسارات در نظر گرفته شده که بخشی از آن در قالب بیمه محصولات کشاورزی و بخشی دیگر برای جبران حوادث غیرمترقبه تخصیص خواهد یافت.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس ادامه داد: موضوع جبران خسارات در سطح استان فارس نیز به طور ویژه در حال پیگیری است تا بتوانیم هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهیم.

عسکری همچنین به موضوع تسهیلات بانکی برای کشاورزان اشاره کرد و گفت: به‌طور جدی تأکید شده است که هیچ‌یک از بانک‌های استان فارس حق فشار آوردن به بهره‌برداران کشاورزی برای پرداخت معوقات و بدهی‌ها را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تأمین نقدینگی نیز حدود ۵۰ همت اعتبار در اختیار بانک کشاورزی قرار دارد و مقرر شده است این منابع به‌ویژه برای بهره‌بردارانی که دچار خسارت شده‌اند، تخصیص یابد تا بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه داده و خسارات وارده را جبران کنند

انتهای پیام/