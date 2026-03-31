پاسخ به هرگونه حمله؛اجرای معادله «زیرساخت در برابر زیرساخت» است

به گزارش ایلنا،محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حملات رژیم صهیونی و آمریکا به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی کشور گفت: دشمنان از روزهای نخست آغاز جنگ تصور می‌کرد با شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان، مردم به خیابان‌ها آمده و با آن‌ها همراهی خواهند کرد؛ اما هرچه از زمان جنگ می‌گذرد، شاهد حضور باشکوه‌تر مردم در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی کشور هستیم.

وی افزود: با وجود ادعاهای اولیه دشمن مبنی بر کمک به ملت ایران، آن‌ها اکنون از دست مردم به شدت عصبانی هستند؛ چرا که ملت شریف ایران زیر بمباران و گلوله‌باران، ذره‌ای عقب‌نشینی نکرده و همچنان مدافعانی محکم و قوی برای نظام باقی مانده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در این شرایط، دشمن ذات واقعی و بی‌رحم خود را نشان داده و از هیچ‌گونه حمله‌ای به امکانات رفاهی و خدماتی مورد استفاده مردم نظیر آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های کشور دریغ نمی‌کند. با این حال، اگر تاکنون در هدف قرار دادن زیرساخت‌های ما به صورت گسترده عمل نکرده‌اند، صرفاً به دلیل آگاهی از اقدام متقابل و قدرتمندتر ماست.

رضایی کوچی با تاکید بر استراتژی بازدارندگی کشور گفت: ما عیناً به آن‌ها اعلام کرده‌ایم که در صورت هرگونه اقدام، با پاسخی هم‌سطح و بسیار قوی‌تر مواجه خواهند شد و معادله «زیرساخت در برابر زیرساخت» را عملیاتی خواهیم کرد. ما همچنین هشدار داده‌ایم کشورهایی که پایگاه‌های خود را در اختیار دشمن قرار می‌دهند نیز حتماً با برخورد قاطع ما روبه‌رو شده و پاسخی به مراتب بدتر از اقداماتشان دریافت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر ویژه از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل دستگاه‌های خدمت‌رسان بیان کرد: باید از نیروهای فعال در حوزه‌های آب، برق، گاز و تمامی خادمان کشور که پا به پای مردم زحمت می‌کشند تا کمترین مشکل برای شهروندان ایجاد شود، قدردانی کنیم. این عزیزان در کنار مردم ایستاده‌اند و ایثار و شجاعت آن‌ها جای تشکر دارد.

رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه مدیران با غیرت، باهوش و مسلط از نظر فنی، پیش‌بینی‌های چندلایه‌ای را در بخش‌های برق، آب، گاز و بنزین انجام داده‌اند. سناریوهای جایگزین متعددی برای شرایط سخت طراحی شده است تا مردم دچار زحمت نشوند. در بدترین شرایط ممکن نیز تمهیدات لازم در بحث آب و انرژی اندیشیده شده تا کشور بتواند با قدرت و صلابت مسیر خود را ادامه دهد.

انتهای پیام/