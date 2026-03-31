پیام تسلیت شورای نگهبان در پی شهادت دریابان تنگسیری

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

جنایات تروریستی دشمنان سفّاک صهیونی – آمریکایی که بار‌ها تکرار شده و هر مرتبه نیز محکوم به شکست بوده است، این‌بار نیز دست پلید خود را به خون پاک دریابان پاسدار «شهید علیرضا تنگسیری»، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغشته کرد.

عجز و ناتوانی دشمنان در رویارویی با ایران اسلامی بر جهانیان عیان شده و آنان با این اقدامات وحشیانه و تروریستی می‌خواهند با ترور و به شهادت رساندن فرماندهان شجاع و قهرمان ایران اسلامی، تاکتیک‌های میدان را برهم بزنند؛ اما دشمنان خبیث و سفّاکِ صهیونی- آمریکایی بدانند که با این جنایاتِ مذبوحانه، نه‌تنها راه به جایی نخواهند برد، بلکه بر رسوایی و اضمحلال خویش می‌افزایند. بی‌شک، راه این شهیدان سرافراز پررهرو است و وعده الهی مبنی بر پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل، نزدیک و حتمی است.

شورای نگهبان شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری که فرماندهی شجاع، مدبر، هم‌مسلک دلیران تنگستان و جان‌نثار ملت غیور و مقاوم ایران بود را به محضر رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله تعالی)، همرزمان دلاور ایشان، به‌ویژه به خانواده مکرم و داغدار ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای همرزمان آن شهید والامقام در نیروی دریایی سپاه و تمامی رزمندگان مخلص، جان بر کف و دلیر اسلام و ملت مقاوم، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز، نصرت الهی و پیروزی قاطع بر دشمنان زبون را خواستاریم.