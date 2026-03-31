دشمنان آرزوی تسلیم ایران و تسلط بر تنگه هرمز را تا ابد به گور خواهند برد

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

برآوردهای غلط رئیس‌جمهور آمریکا و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی باعث گردیده است که ملت قهرمان و دشمن ستیز و نیروهای مسلح مقتدر و شجاع ایران را با شاخص های مادی و دنیایی خود بسنجند. چنین محاسبات اشتباهی، حضور بی سابقه مردم بصیر و انقلابی در خیابان ها و اقتدار و ایستادگی معجزه گون نیروهای مسلح در میدان نبرد را برای دشمن، غیرقابل پیش‌بینی نموده است.

این خطای راهبردی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایران اسلامی، آنها را تحقیر و در مسیر نابودی قرار داده است. آنها با خیالات و توهم، فکر می کنند با جنگ تبلیغاتی و نمایش سلاح ها و تجهیزات به ظاهر پیشرفته نظامی و ترور کودکان، زنان، مردان، دانشمندان و فرماندهان شجاع نیروهای مسلح کشور، خواهند توانست ایران مقتدر و سربلندی را که در طول تاریخ، در برابر دشمنان خود، سر فرود نیاورده‌ است را تسلیم نمایند و یا به خیال خام و باطل خود، بر تنگهٔ هرمز تسلط پیدا کنند که این آرزو را تا ابد به گور خواهند برد.

دشمنان شکست خورده آمریکایی صهیونیستی ایران اسلامی باید بدانند ملت آگاه و مقاوم و فرزندان سرافراز آنها در نیروهای مسلح ثابت کرده اند، پای هر متجاوزی به کشورشان را قطع و آنها را به خاک سیاه و مذلت خواهند نشاند.

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

