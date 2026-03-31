بازدید معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت و ارزشیابی قضات استان تهران از مجتمع قضایی صباشهر شهریار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، ابوالفضل نیکوکار، معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت و ارزشیابی قضات استان تهران، در معیت هیئت همراه، با حضور رئیس دادگستری شهرستان شهریار و معاون، از مجتمع قضایی صباشهر بازدید کرد.

در این بازدید، روند ارائه خدمات و رسیدگی به نیازهای مراجعان در شرایط ویژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نیکوکار در ادامه با اشاره به اهمیت استمرار خدمات در مقطع کنونی، گفت: مجموعه قضایی صباشهر با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از وضعیت فعلی، با نظم و تعهد بالا به مردم خدمت‌رسانی می‌کند. تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری در حفظ روند رسیدگی و پاسخ‌گویی به مراجعان، قابل تقدیر است.

هدف از این بازدید، حمایت از همکاران خط مقدم خدمت‌رسانی و بررسی میدانی راهکارهای تقویت استمرار خدمات است.

همچنین امامی، رئیس دادگستری شهریار، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت مجتمع، تأکید کرد: در این شرایط خاص، اولویت مجموعه قضایی شهریار ارائه خدمات بی‌وقفه و بدون اختلال به مردم است. همکاران قضایی و اداری با روحیه جهادی و احساس مسئولیت در محل حضور دارند و تمام توان خود را برای پاسخ‌گویی و تسهیل امور مراجعان به‌کار گرفته‌اند.

این مجموعه در هر شرایطی، خود را موظف به تأمین امنیت، آرامش و رضایت شهروندان می‌داند.

