خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت و ارزشیابی قضات استان تهران از مجتمع قضایی صباشهر شهریار

کد خبر : 1767493
لینک کوتاه کپی شد.

معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت و ارزشیابی قضات استان تهران از مجتمع قضایی صباشهر شهریار بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران،  ابوالفضل نیکوکار، معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت و ارزشیابی قضات استان تهران، در معیت هیئت همراه، با حضور رئیس دادگستری شهرستان شهریار و معاون، از مجتمع قضایی صباشهر بازدید کرد.

در این بازدید، روند ارائه خدمات و رسیدگی به نیازهای مراجعان در شرایط ویژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نیکوکار در ادامه با اشاره به اهمیت استمرار خدمات در مقطع کنونی، گفت: مجموعه قضایی صباشهر با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از وضعیت فعلی، با نظم و تعهد بالا به مردم خدمت‌رسانی می‌کند. تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری در حفظ روند رسیدگی و پاسخ‌گویی به مراجعان، قابل تقدیر است.

 هدف از این بازدید، حمایت از همکاران خط مقدم خدمت‌رسانی و بررسی میدانی راهکارهای تقویت استمرار خدمات است.

همچنین امامی، رئیس دادگستری شهریار، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت مجتمع، تأکید کرد: در این شرایط خاص، اولویت مجموعه قضایی شهریار ارائه خدمات بی‌وقفه و بدون اختلال به مردم است. همکاران قضایی و اداری با روحیه جهادی و احساس مسئولیت در محل حضور دارند و تمام توان خود را برای پاسخ‌گویی و تسهیل امور مراجعان به‌کار گرفته‌اند.

 این مجموعه در هر شرایطی، خود را موظف به تأمین امنیت، آرامش و رضایت شهروندان می‌داند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار