رهامی در گفتوگو با ایلنا:
همه ایران جبهه ما است/ در صورت حمله زمینی بعید است حتی یک سرباز آمریکایی و اسرائیلی از این معرکه جان سالم بدر ببرد
حجت الاسلام محسن رهامی، رئیس بنیاد بینالمللی صلح برای همه و فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات ضد و نقیض ترامپ در خصوص حمله به زیرساختها و حمله به مراکزی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان گفت: اظهارات ترامپ از چند منظر قابل تامل است. نکته اول درباره تهدید ایشان که اعلام کردهاند زیرساختها را از بین میبرند تهدید به یک اقدام نظامی و ارتکاب آن جنایت جنگی است از بین بردن زیرساختها، مانند برق و سایر تاسیساتی انرژی از نظر قوانین بینالمللی، اقدام به جنایت جنگی محسوب میشود. در جنگ اوکراین هم که در چند مورد روسیه به بعضی از زیرساختهای اوکراین حمله کرد، کشورهای اروپایی این موضوع را به عنوان ارتکاب جنایات جنگی مطرح کردند و پیگیر بودند که در دادگاه کیفری بینالمللی، ژنرالهایی که دستور حمله داده بودند، محاکمه شوند. بنابراین روشن است که حمله به زیرساختها خارج از کلیه قواعد مربوط به جنگ است و مصداق یک جنایت جنگی است.
وی ادامه داد: مسئله دوم اینکه همین اقدامات ترامپ که تهدید میکند ۹۰ میلیون ایرانی را در تاریکی مطلق فرو خواهد برد و تاسیسات زیربنایی که اختصاصی فقط به دولت یا نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد و متعلّق به کلیه ملت ایران است و با سرمایه ملت در طول دهها سال ایجاد شده را نابود میکند، با صحبتها و وعدههای قبلی او در تناقض آشکار است، ترامپ در زمان بحران ۱۸ و ۱۹ دیماه گذشته، اعلام میکرد که قصد کمک به ملت ایران را دارد تا ملت ایران را به قول خودش نجات بدهد و تأکید میکرد که مردم به خیابانها بیایید و علیه حکومت شورش کنید و من از مردم ایران حمایت کامل خواهم کرد، این تهدیدات و اقدامات کاملاً در تعارض با مواضع اعلامی قبلی او است.
چگونه برخی هموطنان ما نسبت به بالاترین مقام رسمی یک کشور بزرگ با این همه تناقض در گفتار و رفتار خود، حسن ظن دارند
ترامپ اکنون در بنبست قرار گرفته است
رئیس بنیاد بینالمللی صلح برای همه گفت: این تأسیسات نه در طول یک سال، دو سال یا پنج سال، یا فقط در دوره جمهوری اسلامی ایجاد شده باشد؛ بعضی از این زیرساختها، سرمایهگذاری اولیهشان به دوره اول پهلوی برمیگردد، یعنی از حدود ۱۳۰۴ تقریباً بعضی از این تأسیسات شروع به ساخت شده و به تدریج با سرمایه ملت، در طول قریب به یک قرن تکمیل شده است. جبران این خسارات و بازسازی این تاسیسات زمان میبرد و از بودجه این مملکت باید در سالهای طولانی و با حذف دیگر طرحهای عمرانی، بازسازی و نوسازی شود. این نشان میدهد که او در این گفتار خود چقدر ناصادق هستند و چگونه افراد سادهلوح را فریب میدهند و برخی از زودباوری هم فریب میخورند و تعجب از برخی هموطنان ما در داخل یا خارج از کشور است که چگونه نسبت به چنین شخصی که به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور بزرگ، این همه تناقض در گفتار و رفتار خود دارد حسن ظن دارند و گاهی باور میکنند که میخواهد به ما کمک کند، بعضی افراد که مثلا نسبت به نظام یا نسبت به روحانیت انتقادی دارند، فکر میکنند که یک شخصی مانند ترامپ میتواند ناجی آنها باشد!؟
رهامی گفت: نکته سوم این است که به نظر میرسد ترامپ اکنون که در ادامه جنگ و نیل به پیروزی سریع، در یک بنِ بست قرار گرفته است، تلاش میکند به نحوی خود را از این مخمصه نجات دهد، چراکه فکر میکرد اینجا هم مثل ونزوئلا است و کار خیلی آسان خواهد بود و در عرض چند روز مسئله حل میشود؛ شاید با اطلاعات غلطی که اسرائیل و خصوصاً موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل به او داده بود، ترامپ باور کرده بود که اگر به رهبری آسیب بزند و فرماندهان ارشد را شهید کند، مردم به خیابان میآیند و به قول او بقایای نظام را جمع میکنند و با توجه به بحرانی که در دی ماه ایجاد شده بود، کاملاً امیدوار بود که در چند روز کار تمام خواهد شد.
کسی که به دنبال صلح است زیربناها و زیرساختهای اساسی یک کشور را نابود نمیکند
جمهوریخواهان به ترامپ فشار میآورند که سریعتر جنگ را به نحوی آبرومندانه فیصله دهد
وی تصریح کرد: اکنون پس از بیش از یک ماه از شروع جنگ میگذرد و دشمن با مقاومت جدی مردم ایران و مقابله به مثل و دفاع بسیار تاثیرگذار نیروهای مسلح مواجه شده و تابآوری ایرانیان شجاع و غیور او را سراسیمه کرده است. خصوصاً که فعلاً با مسئله کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح و مدافعان غیور کشور، بحران سیاسی و اقتصادی جنگ جنبه جهانی پیدا کرده است، از طرفی دیگر هم، جمهوریخواهان در تلاش هستند که در انتخابات میاندورهای پیروز شوند و با بحران اقتصادی و سیاسی پیشآمده، زمینه رأی خودشان را بسیار نامساعد میبینند و به ترامپ فشار میآورند که سریعتر جنگ را به نحوی به ظاهر آبرومندانه فیصله دهد، در چنین شرایطی است که او فریبها و مکرهای جدیدی به کار میبرد و حمله به زیرساختهای کشور را آغاز کرده است و در عین حال مسئله صلح و مذاکره را مطرح میکند، این ادعای وی هم در تعارض با اقدامات دیگر او است، چراکه کسی که به دنبال صلح است، زیربناها و زیرساختهای اساسی یک کشور را نابود نمیکند و تفنگداران خود را جهت حمله زمینی به منطقه اعزام نمیکند.
این حقوقدان گفت: اگر واقعا آقای ترامپ خواهان صلح و مذاکره بود، میبایستی مانع ترور مقامات کشور ما خصوصا افرادی مثل آقای لاریجانی میشد، به شهادت رساندن این افراد، کاملاً در تعارض با ادعاهای صلح دوستی و ترجیح دادن مذاکره از سوی آقای ترامپ است، آقای لاریجانی یک شخصیت سیاسی و فرهنگی بود، ایشان چند دوره ریاست مجلس را بر عهده داشت، فرد مورد اعتماد نظام و مراجع عظام تقلید بود. اما آمریکا و اسرائیل با حذف این نوع شخصیتها، به هرگونه سیاست اعتدال آسیب جدی وارد کردند.
اقدامات متناقض ترامپ ناشی از آشفتگی ذهنی و عدم تسلط او به مسائل خاورمیانه است
نباید از مکر و فریب ترامپ غافل شد
ترامپ با مانورهای سیاسی میخواهد به خیال خود بحران نفت را کنترل کند
رهامی با اشاره به اظهارات ترامپ درباره ضرب الاجلهای مختلف گفت: ترامپ در ابتدا یک مهلت ۴۸ساعته تعیین میکند و بعد که میبیند، امکان عملی ساختن آن فراهم نیست، آن را پنج روز دیگر تمدید میکند، سپس با توجه به شرایط داخلی آمریکا و مخالفتهای وسیع و سراسری از سوی سیاسیون و قاطبه مردم آن کشور، بازهم عقبنشینی میکند و از مهلت ده روزه سخن میگوید و بعد کار خودش را میکند. این نوع اقدامات متناقض ترامپ از یک طرف ناشی از آشفتگی ذهنی و عدم تسلط او به مسائل منطقه خاورمیانه، خصوصا عدم شناخت او از نظام سیاسی و مردم ایران است، از سوی دیگر هم نباید از مکر و فریب او غافل شد.
وی تاکید کرد: این اظهارات متناقض و تغییر مواضع، نشاندهنده این است که وی میخواهد زمان بخرد تا بتواند تفنگداران و امکانات بیشتری را پیرامون ایران مستقر کند و در عین حال سعی میکند مسئولان ما را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی و ملت ما را دچار تزلزل کند، به لحاظ فضای بینالمللی و داخلی خود را طرفدار صلح و مذاکره نشان دهد. ترامپ با این مانورهای سیاسی تلاش میکند بحران نفت را کنترل کرده و از افزایش شدید قیمت نفت و سایر محصولات وابسته به نفت پیشگیری کند.
این نماینده ادوار مجلس گفت: همچنین تصور میکند که ایران بالاخره وارد مذاکره میشود و او میتواند خواستههایی را که در میدان جنگ نتوانسته به دست بیاورد، با ایجاد فضای سیاسی و فشار افکار عمومی در سر میز مذاکره به دست بیاورد، و اگر ایران هم به هر دلیل، مذاکره را قبول نکرد که نمیکند، در این صورت با تبلیغات و امکانات رسانهای وسیعی که در اختیار دارد، هیاهو راه خواهد انداخت که من به دنبال صلح مداکره و صلح هستم، اما این ایران است که حاضر نیست با ما کنار بیاید اما دیگر این فریب کارساز نیست. البته در کنار آن هم به طور غیرمستقیم از طریق رسانههای تبلیغاتی وابسته، مدعی میشوند که ما با بعضی افراد در داخل ایران داریم مذاکره میکنیم و تلاش میکند از این طریق بین مردم، نیروهای مسلح و مسوولان کشور، ایجاد شکاف و تزلزل کرده و آنها را دچار سوءظن و شک و تردید کند که در این زمینه هم با شکست مواجه شده است.
مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی اعتماد مردم است
رهامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی اعتماد مردم است، گفت: مردم به طور یکدست مانند یک کوه مقاوم پشت سر نیروهای مسلح ایستادهاند و افتخار میکنند که در شرایط فعلی دارند مقاومت میکنند و حتی کسانی که خانوادههایشان هم شهید شدند با افتخار پرچم جمهوری اسلامی را بر میدارند و میگویند برای بقای نظام و جمهوری اسلامی و حفظ کشورمان شهید دادهایم. در چنین شرایط حساسی باید مسئولین جمهوری اسلامی به سرعت در هر مورد متناسب وضعیت پیشآمده، اطلاعرسانی کرده و مواضع نظام را اعلام و شفافسازی کنند که این کار صورت میگیرد و الا تبلیغات زهرآگین دشمن میتواند خطر شک و بدبینی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: این اظهارات متناقض در حالی از سوی ترامپ مطرح میشود که ما برسر میز مذاکره بودیم، این آمریکا و نمایندگان ترامپ بودند که میز مذاکره را ترک کردند، هم در حمله اخیر هم در جنگ دوازده روزه، با ترک میز مذاکره به سمت اقدام نظامی رفتند، حتی در سری دوم مذاکرات، وزیر خارجه عمان به عنوان میزبان مذاکرات و به عنوان یک فرد بیطرف، طی مصاحبهای اعلام کرد که مقدمات برای انعقاد یک توافق نهایی فراهم شده است، ایشان بلافاصله بعد از دور دوم مذاکرات به واشنگتن سفر کرد و شخصاً با ترامپ ملاقات کرد تا از سوءتفاهمات پیشگیری و اعلام کرد که تمام مقدمات توافق نهایی فراهم است، همه این مسائلی که ذکر شد نشان میدهد که ترامپ درصدد حل مشکلات از طریق مذاکرات نبوده و هیاهوی تبلیغاتی او به طور عمده جهت فریب افکار عمومی و خرید زمان است.
وی با اشاره به تنگه هرمز گفت: آنچه که باعث بسته شدن تنگه هرمز شده است تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل بوده است، برای حل این بحران فقط کافی است که آمریکا و اسرائیل حملات را قطع و شر خود را از منطقه کم کنند. اولین قدم برای پایان بحران هم همین است که دولتی که برخلاف تمامی موازین و مقررات بینالمللی به یک کشور مستقل حمله کرده است، قبل از هر اقدامی حملات را خود را قطع کند.
همه ایران جبهه ما است
رهامی با اشاره به موضوع حضور نیروهای زمینی آمریکا در منطقه درباره ارزیابیاش از روزهای آینده جنگ گفت: آمدن این نیروها به منطقه اگرچه فشار را به ما زیاد میکند و همچنین احتمال دارد که عربستان و امارات هم وارد قضیه شوند، اما در نتیجه نهایی تاثیر نخواهد داشت و ملت ایران به یاری پروردگار و با همدلی و همراهی نیروهای مسلح کشور، از عهده دفاع از سرزمین آبا و اجدادی خود برخواهند آمد، همانطور که در تجاوز وحشیانه صدام که از سوی بسیاری از کشورها حمایت مالی و تسلیحاتی میشد، توانستند پس از ۸ سال مقاومت و جهاد از عهده حفظ تمامیت ارضی و دفاع از حیثیت ملی خود برآیند.
وی افزود: در حال حاضر جبهه ما در مساحتی به وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع گسترده است، در واقع جبهه ما صرفا جزایر خارک و هرمز یا دیگر جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیست، همه ایران جبهه ما است. مردم شجاع ما در سراسر کشور در حال دفاع از حیثیت و جان و مال خود و تمامیت ارضی کشور هستند و براساس روایات و فتاوای فقها، هرکسی در حال دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان کشته شود، شهید محسوب میشود و حتی از لحاظ شرعی نیاز به غسل و کفن ندارد. در صورت هجوم نیروهای زمینی آمریکا و اسرائیل به عنوان کافر حربی به سرزمین مقدس ما، جهاد دفاعی بر همه واجب کفایی بوده، در نتیجه با مقابله و جهاد دفاعی تمامی ملت ایران و بلکه دیگر مسلمانان منطقه مواجه خواهند شد.
در صورت حمله تجاوزکارانه زمینی دشمن بعید است حتی یک سرباز آمریکایی و اسرائیلی از این معرکه جان سالم بدر ببرد
رهامی گفت: اگر ترامپ میخواهد موضوع تنگه هرمز و بحران نفت را حل دهد، قطعا حمله زمینی و زدن زیرساختها، راه حل نخواهد بود، چراکه با حمله به جزایر ایرانی و یا زدن زیرساختها، ایران هم مقابله به مثل کرده و به زیرساختهای اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه که حامی دشمن بوده و امکانات در اختیار او قرار میدهند و حتی به دیگر مراکز تجاری و اداری آنها شدیدا حمله خواهد کرد، به این ترتیب نه تنها احتمال قوی بسته شدن تنگه هرمز برای مدت طولانی، توسط نیروهای مسلح و مدافعان غیور کشور وجود دارد، بلکه احتمال بسته شدن تنگه بابالمندب هم با کمک نیروهای همراه ما مطرح است، علاوه بر این، در صورت حمله تجاوزکارانه زمینی دشمن، تمامی سواحل خلیج همیشه فارس و دریای عمان و دریای سرخ و سواحل شمالی اقیانوس هند برای کشتیها و ناوگانهای آمریکای و اسرائیلی و کشورهای حامی آنان قطعا ناامن خواهد شد و بعید است حتی یک سرباز آمریکایی و اسرائیلی از چنین معرکهای جان سالم بدر ببرد.