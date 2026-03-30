وزیر امور خارجه:

زمان اخراج نیروهای امریکا از منطقه فرا رسیده است

وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: زمان آن فرارسیده که نیروهای ایالات متحده از منطقه اخراج شوند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: «ایران به عربستان سعودی احترام می‌گذارد و آن را کشوری برادر می‌داند.

حملات ما متوجه دشمن متجاوزی است که نه برای عرب‌ها ارزشی قائل است و نه برای ایرانیان؛ دشمنی که اساساً توان تأمین امنیت منطقه را ندارد. کافی است به آنچه بر سر سامانه فرماندهی هوایی آن‌ها آوردیم نگاهی بیندازید.

زمان آن فرارسیده که نیروهای ایالات متحده از منطقه اخراج شوند.»

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار