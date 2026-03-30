زمان اخراج نیروهای امریکا از منطقه فرا رسیده است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: «ایران به عربستان سعودی احترام می‌گذارد و آن را کشوری برادر می‌داند.

حملات ما متوجه دشمن متجاوزی است که نه برای عرب‌ها ارزشی قائل است و نه برای ایرانیان؛ دشمنی که اساساً توان تأمین امنیت منطقه را ندارد. کافی است به آنچه بر سر سامانه فرماندهی هوایی آن‌ها آوردیم نگاهی بیندازید.

زمان آن فرارسیده که نیروهای ایالات متحده از منطقه اخراج شوند.»

