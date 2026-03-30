حملات ایران تا به زانودرآوردن دشمن ادامه دارد

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت: هجوم مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تا به زانو درآوردن دشمنان آمریکایی صهیونی تداوم خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در تداوم عملیات‌های موفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علیه دشمنان آمریکایی صهیونیستی، موج ۸۷ عملیات وعده‌صادق۴، با رمز مبارک یا "ابا عبدالله الحسین(ع)"، و تقدیم به مجاهد نستوه و سردار شهید سرافراز، دریابان تنگسیری و شهدای دلاور و قهرمان نیروی دریایی سپاه، به‌اجرا درآمد.

مراکز کنترل و فرماندهی، آشیانه‌های پهپادی و انبارهای لجستیکی، پشتیبانی، تسلیحاتی و مراکز اختفای نظامیان تروریست، به‌ویژه خلبان‌های آمریکایی و صهیونیستی در مناطق مختلف، از جمله ۵ پایگاه آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شامل حیفا، کریات‌شمونه، تل‌آویو، بئرالسبع، دیمونا، الخرج، جُفیر، و ویکتوریا، با موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع عماد، قیام و خرمشهر و پهپادهای انهدامی نقطه‌زن، مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.

از شب گذشته تا امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهای هجومی، ایستگاه‌های رادار دشمن آمریکایی صهیونی مستقر در امارات، که ماموریت کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی را به‌عهده داشتند، و همچنین مراکز زیرساختی البیت‌سیستم و محل تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم در تل‌آویو را، مورد حملات دقیق قرار داد. 

هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی و تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مُدَظِلُهُ‌العالی) تا به زانو درآوردن دشمنان آمریکایی صهیونی تداوم خواهد داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
