وزیر کشور:

دریابان تنگسیری، در راه اعتلای نام ایران ثابت‌قدم بود

دریابان تنگسیری، در راه اعتلای نام ایران ثابت‌قدم بود
وزیر کشور در پیامی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: آن شهید والامقام همواره در مسیر اعتلای نام ایران و صیانت از منافع ملی، استوار و سربلند گام برمی‌داشت.

به گزارش ایلنا، متن پیام اسکندر مومنی وزیر کشور به این شرح است: ««مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ. دریابان علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تکیه بر ایمان و تخصصی مثال‌زدنی، نقشی تاریخی و درخشان در تثبیت امنیت و اقتدار پایدار در پهنه‌های آبی کشور به‌ویژه خلیج همیشگی فارس و تنگه هرمز ایفا کرد. مجاهدت‌های مخلصانه آن فرمانده دلاور و مجاهد خستگی‌ناپذیر در سالیان متمادی، جلوه‌ای روشن از غیرت و شجاعت فرزندان این مرزوبوم بود که همواره در مسیر اعتلای نام ایران و صیانت از منافع ملی، استوار و سربلند گام برمی‌داشت.

بی‌شک شهادت آن فرمانده رشید، نه تنها خللی در اراده پولادین مدافعان کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاک ایشان، همت و عزم نیروهای مسلح را در ایستادگی و مقابله با بدخواهان میهن مقدس‌مان، به‌ویژه قاتلان این شهید یعنی دشمن آمریکایی-صهیونی دوچندان ساخته و مسیر استقلال و عزت را برای پویندگان راه جهاد هموارتر خواهد کرد.

اینجانب شهادت ایشان را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و صبور ایشان، همرزمان سرافراز در سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مدافع غیرتمند، علو درجات و همنشینی با ائمه اطهار و برای بازماندگان، صبر جزیل مسئلت دارم.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

