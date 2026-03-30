وزیر کشور:
دریابان تنگسیری، در راه اعتلای نام ایران ثابتقدم بود
وزیر کشور در پیامی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: آن شهید والامقام همواره در مسیر اعتلای نام ایران و صیانت از منافع ملی، استوار و سربلند گام برمیداشت.
به گزارش ایلنا، متن پیام اسکندر مومنی وزیر کشور به این شرح است: ««مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ. دریابان علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تکیه بر ایمان و تخصصی مثالزدنی، نقشی تاریخی و درخشان در تثبیت امنیت و اقتدار پایدار در پهنههای آبی کشور بهویژه خلیج همیشگی فارس و تنگه هرمز ایفا کرد. مجاهدتهای مخلصانه آن فرمانده دلاور و مجاهد خستگیناپذیر در سالیان متمادی، جلوهای روشن از غیرت و شجاعت فرزندان این مرزوبوم بود که همواره در مسیر اعتلای نام ایران و صیانت از منافع ملی، استوار و سربلند گام برمیداشت.
بیشک شهادت آن فرمانده رشید، نه تنها خللی در اراده پولادین مدافعان کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاک ایشان، همت و عزم نیروهای مسلح را در ایستادگی و مقابله با بدخواهان میهن مقدسمان، بهویژه قاتلان این شهید یعنی دشمن آمریکایی-صهیونی دوچندان ساخته و مسیر استقلال و عزت را برای پویندگان راه جهاد هموارتر خواهد کرد.
اینجانب شهادت ایشان را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، خانواده معزز و صبور ایشان، همرزمان سرافراز در سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مدافع غیرتمند، علو درجات و همنشینی با ائمه اطهار و برای بازماندگان، صبر جزیل مسئلت دارم.»