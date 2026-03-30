به گزارش ایلنا، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ اظهار کرد: مراسم تشییع دریابان شهید علیرضا تنگسیری فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین از ساعت ۱۵ از میدان انقلاب تا معراج شهدا تهران برگزار می‌شود.

در روز جمهوری اسلامی یک‌بار دیگر مردم‌شریف پایتخت شهدای عزیز و مقتدر خلیج فارس را بر روی شانه هایشان خواهند گرفت و در زیر پرچم جمهوری اسلامی و در سایه ی اتحاد ملی با شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی بیعت خواهند کرد.

