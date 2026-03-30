English العربیه
عارف:

سربازانی که ترامپ به خارک اعزام کند، به خانه باز نخواهند گشت

سربازانی که ترامپ به خارک اعزام کند، به خانه باز نخواهند گشت
معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا درباره جزیره خارک تصریح کرد: تصمیم اعزام سرباز با اوست اما بازگشت‌ آنان نه، چون از جهنم کسی به خانه برنمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا درباره جزیره خارک، نوشت: «ترامپ فقط می‌تواند درباره اعزام سرباز به خارک تصمیم بگیرد؛ اما درباره بازگشت دیگر تصمیم با او نیست. چون از جهنم کسی به خانه برنمی‌گردد.»

