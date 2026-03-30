به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جلسه دولت ضمن پاسداشت زحمات نیروهای مسلح؛ از مردم دلیر و پای کار ایران که یک ماه است صحنه را خالی نکرده‌اند قدردانی کردم. دولت با تمام قوا در خدمت مردم است و اجازه نخواهد داد در خدمات‌رسانی اختلالی ایجاد شود.

‌در کنار هم با همبستگی ملی در برابر تهاجم ظالمانه ایستادگی می‌کنیم.»

انتهای پیام/