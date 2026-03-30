ایران، در دفاع از سرزمین، مردم و تمدنش، یکصدا ایستاده است
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک ماه از تجاوز به #ایران_عزیز میگذرد. یک ماه ایستادگیِ یکپارچهی ایران؛ نیروهای مسلح در میدان، هموطنان در خیابان و دولت پای کار مردم .
ایران ، در دفاع از سرزمین، مردم و تمدنش، یکصدا ایستاده است؛ با سلحشوری و اقتداری که به جهان نشان داد امنیت ایران و شرف ایرانیان خط قرمز غیرقابل عبور است.
در این میان، بهعنوان رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در برابر شجاعت، شرافت، وفاداری و کنش حرفهایِ خبرنگاران، خبرگزاریها، اهالی رسانه و انسانرسانهها _در سطح ملی و منطقهای_ که #برای_ایران در خط مقدم میدان اطلاعرسانی، حقیقت را در برابر امپراتوری دروغ تثبیت کردند، به احترام سر خم میکنم.
این فقط یک جنگ نظامی نیست. جنگ روایتها هم هست و ایران، در هر دو میدان، ایستاده است و به امید خدا با اتکا به مردم و اتحاد مقدس همه ایرانیان در هر دو میدان پیروز است.