به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک ماه از تجاوز به #ایران_عزیز ⁩ می‌گذرد. یک ماه ایستادگیِ یکپارچه‌ی ایران؛ نیروهای مسلح در میدان، هم‌وطنان در خیابان و دولت پای کار مردم ⁩.

ایران ⁩، در دفاع از سرزمین، مردم و تمدنش، یک‌صدا ایستاده است؛ با سلحشوری و اقتداری که به جهان نشان داد امنیت ایران و شرف ایرانیان خط قرمز غیرقابل عبور است.

در این میان، به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در برابر شجاعت، شرافت، وفاداری و کنش حرفه‌ایِ خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، اهالی رسانه و انسان‌رسانه‌ها _در سطح ملی و منطقه‌ای_ که #برای_ایران ⁩ در خط مقدم میدان اطلاع‌رسانی، حقیقت را در برابر امپراتوری دروغ تثبیت کردند، به احترام سر خم می‌کنم.

این فقط یک جنگ نظامی نیست. جنگ روایت‌ها هم هست و ایران، در هر دو میدان، ایستاده است و به امید خدا با اتکا به مردم و اتحاد مقدس همه ایرانیان در هر دو میدان پیروز است.

