

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

دبیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو (FAO)

دبیر کل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)

دبیر کل اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)

دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی (WMO)

سلام و احترام

متأسفانه جهان شاهد جنایات ددمنشانه و سیاست های ضد حقوق بشری آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در حملات به مراکز غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت مقتدرانه این ملت سترگ می باشد.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری جمهوری اسلامی ایران یک نهاد کاملاً تخصصی و غیرنظامی با مأموریت بشردوستانه در راستای حفظ، خدمت رسانی و نظارت بر منابع طبیعی و محیط زیستی کشور اعم از مراتع، جنگل ها، آبخیزها و بیابان های کشور می باشد. تجاوز آمریکایی صهیونیستی به این سازمان که منجر به شهادت جمعی از کارکنان خدوم آن گردید، مغایر با اصول مهم حقوقی زمان جنگ از جمله اصول ضرورت نظامی، تفکیک و تناسب و بیانگر استیصال و پوچی دشمنان در تحقق اهداف راهبردی خود در این جنگ ناجوانمردانه می باشد.

فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی ایران و کمیته محیط‌زیست و منابع طبیعی وابسته به این فراکسیون این جنایت جنگی را شدیدا محکوم می کنند و از سازمان های بین‌المللی که اساسا بر پایه قواعد حمایت محیط زیستی و منابع طبیعی بنیانگذاری شده اند، از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو (FAO)، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) و سازمان جهانی هواشناسی (WMO) می خواهند، ضمن محکوم کردن این اقدام ضد حقوق بشری و ضد قوانین بین‌المللی که اکوسیستم جهانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، اقدامات لازم را برای حمایت از کلیه حقوق این سازمان صلح آمیز بعمل آورند.

بی تردید تداوم سکوت سازمان‌های بین المللی ذیربط علاوه بر شکستن قبح و تکرار این اقدامات مزدورانه و ظالمانه در سطح جهانی، موجب کاهش اعتبار سازمان‌های متبوع خواهد گردید.

پیمان فلسفی

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی ایران