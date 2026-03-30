رئیس مجلس در توییتی خطاب به مردم نوشت؛
تنگۀ خیابان را رها نکنید
رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به اهمیت مقاومت و پایداری در خطوط دفاعی، از مردم خواست تنگۀ خیابان را همانند سربازان در میدان نبرد رها نکنند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سیامین روز دفاع ملی ایرانیان در توییتی با اشاره به اهمیت مقاومت و پایداری در خطوط دفاعی، از مردم خواست تنگۀ خیابان را همانند سربازان در میدان نبرد رها نکنند. متن توییت به شرح ذیل است؛
خیابان را رها نکنید. موشک، خیابان و تنگه، گلوی دشمن را فشرده است. همانگونه که سربازان شما موشک و تنگۀ هرمز را رها نمیکنند. شما هم تنگۀ خیابان را رها نکنید.