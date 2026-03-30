مرحله دوم موج ۸۷ ؛ هجوم به مرکز تجمع فرماندهانو افسران آمریکایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه، ۴ عملیات موفق و برق آسای نیروی دریایی سپاه علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در ادامه موج ۸۷ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا "اباعبداله الحسین (ع)" انجام شد

رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در صبح امروز طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۴ نقطه تجمع فرماندهان و امکانات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را با ضربات قدرتمند و برق آسا منهدم سازند.

رزمندگان اطلاعاتی و عملیاتی این نیرو در عملیاتی ترکیبی موفق شدند مرکز پوششی کنترل فرماندهی تروریست های آمریکایی که در خارج از پایگاه منهاد و در یکی از شهرهای امارات ایجاد شده بود را با موشکهای نقطه زن منهدم سازند. در این مرکز پوششی بیش از ۲۰۰ نفر از فرماندهان و افسران میانی امریکایی حضور داشتند.

در عملیات ترکیبی دیگر محل اسکان مخفی فرماندهان ناوگان پنجم امریکا در بیرون از محل پادگان اصلی در بحرین در زمان تشکیل جلسه فرماندهان نیز با پهپاد مورد اصابت دقیق قرار گرفتند که حضور و ترافیک آمبولانسها گویای نتیجه عملیات بوده است

یک فروند کشتی کانتینر بر با مالکیت رژیم صهیونیستی با نام تجاری ( express room) با پرچم کشوری ثالث نیز مورد اصابت دقیق و موثر موشکی رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

رادار هشدار هوایی متعلق به تروریست های امریکایی در هدایت جنگنده های اف ۱۶ که در خارج از پایگاه و در سواحل منطقه دزهران عربستان مستقر شده بود نیز مورد اصابت دقیق و انهدام قرار گرفت.

دستاوردهای این عملیات‌های موفق که در ادامه اقدامات غرور آفرین نیروی دریایی سپاه پاسداران در روزهای گذشته جنگ تحمیلی رقم خوردند به فرمانده شهید این نیرو دریابان تنگسیری تقدیم شدند.

نیروی دریایی سپاه راه سردار شهید تنگسیری را با قوت و استحکام ادامه خواهد داد و اطمینان داریم آن شهید عزیز در کنار ماست و مشغول فرماندهی است.

و نرید ان نمن علی الذین الستضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین