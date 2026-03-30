مخبر با خانواده شهید زندی نسب دیدار کرد

وی با بیان اینکه تولید دانش و علم در کشور ما اساساً وارداتی نیست، اظهار داشت: اشتباه راهبردی و خطای محاسباتی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این است که فکر میکنند با بمباران کردن مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی ما مثل جنایتی که در هدف قرار دادن شماری از دانشگاه ها انجام دادند، می‌توانند سد راه پیشرفت ایران عزیز شوند. دشمن به خیال باطل خود تصور می کند با ترور و شهادت دانشمندان و دانشجویان ما می تواند جریان علمی و دانش را که در ایران اسلامی نهادینه شده است را از بین ببرد.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: این در حالیست که تولید علم در کشور در حوزه های مختلف از جمله دانش بنیان، هسته‌ای، برق و ... صد در صد بومی بوده و نتیجه زحمات شبانه‌روزی دانشمندان و محققان ما در دانشگاه‌ها و مراکز علمی – تحقیقاتی است.

مخبر پس از شنیدن سخنان صمیمانه مادر این شهیده مبنی بر مسئولیت پذیری وی در کنار برجستگی های علمی و ویژگی های تخصصی و دانشی اش، تاکید کرد: شهادت دختر نخبه شما، برای جوانان کشور الهام‌بخش است. او یک نخبه علمی و مهندسی متعهد بود که در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به دروغ گویی‌های مداوم مسئولان آمریکا در مواجهه با جنگی که خود به راه انداختند تصریح کرد: دشمن متجاوز آمریکایی و صهیونی پیش از جنگ و در طی این یک ماه، بارها به دروغ و با هدف فریب افکار عمومی اعلام کرد که در تجاوز علیه ایران عزیز با مردم عادی و مناطق مسکونی کاری نداشته و هدف‌ آن صرفاً مراکز نظامی است.

مخبر با یادآوری جنایت آمریکا و رژیم در روز آغازین جنگ و تجاوز به مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان مکانی غیرنظامی گفت: در ماجرای شهادت این شهیده نیز به وضوح دیده شد که ادعای دشمن متجاوز، دروغی بیش نیست و این جنایت هم به مانند سایر جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، سند دیگری از مردم‌کُشی و ضد علم و ضد ایرانی بودن ارتش‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل است.

مادر شهیده مژده زندی نسب در این دیدار این شهیده را دانشجویی کوشا، مدیری فعال و فرزندی باتقوا معرفی کرد که همواره مشتاق بود راه عموی شهید و پدر جانبازش را در خدمت به مردم، کشور و انقلاب اسلامی ادامه دهد.

مخبر در پایان، با اهدای لوح سپاس به مادر شهیده، ضمن آرزوی صبر برای ایشان، علو درجات را برای شهیده مژده زندی نسب مسئلت کرد.