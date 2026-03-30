رییس سازمان انرژی اتمی شهادت دریابان پاسدار تنگسیری را تسلیت گفت
محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در پیامی شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده رشید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست جنایتکاران آمریکایی_صهیونیستی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است:
«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»
در میان اندوه عمیق ملت ایران در پی شهادت جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی کشور، خبر شهادت فرمانده رشید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست جنایتکاران آمریکایی_صهیونیستی، داغی بزرگ و جانکاه بر دلها نشاند و نام آن فرمانده مؤمن و دلیر، در شمار کاروان پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی و یاران صدیق امام خمینی(ره) و رهبر شهیدمان حضرت آیتالله العظمی خامنهای(رضواناللهعلیه) جاودانه شد.
دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، طی سالها مجاهدت خستگیناپذیر در صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در گستره راهبردی خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز، جلوهای روشن از اقتدار نظامی، صلابت و عزم راسخ ایرانیان را برای جهانیان به نمایش گذاشت. نقش برجسته آن فرمانده فقید در پایهریزی معماری دفاعی پیشرفته و تقویت بنیانهای بازدارندگی دریایی در آبهای نیلگون خلیج فارس، نهتنها به تحکیم اقتدار ایران اسلامی انجامید، بلکه بار دیگر این حقیقت راهبردی را آشکار ساخت که تثبیت امنیت پایدار این آبراه حیاتی، نه با حضور قدرتهای بیگانه، بلکه با اتکا به توانمندی، ایمان و غیرت فرزندان رشید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین میشود.
بیتردید منش، مجاهدت و میراث ماندگار این فرزند برومند دیار دلیر تنگستان، همچون پرچمی برافراشته بر پهنای خلیج همیشه فارس، در مسیر پاسداری از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، چراغ راه دریادلان تاریخ این سرزمین پرافتخار خواهد ماند.
اینجانب شهادت آن فرمانده سرافراز را به محضر مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، خانواده معزز ایشان، همرزمان گرانقدر در نیروهای مسلح و فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صمیمانه تبریک و تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام همنشینی با صالحان مسئلت دارم.