شکایت به سازمان ملل درباره جنایت حمله به تاسیسات فولادی ایران

به گزارش ایلنا، از نیویورک، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌های جداگانه به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، جنایت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را به تاسیسات فولاد اصفهان و خوزستان را گزارش داد و از این بابت شکایت کرد.

متن کامل این نامه امیرسعید ایروانی به این شرح است:

بنا به دستور دولت متبوع خود و در ادامه نامه‌های پیشین اینجانب در خصوص اعمال تجاوز مستمر و جنگ تحمیلی از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله حملات هوایی اخیر مورخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ از سوی رژیم اسرائیل علیه تأسیسات صنعتی غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار می‌رساند. این حملات به‌طور مشخص مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان را هدف قرار داده و موجب وارد آمدن خسارت به واحد‌های اصلی تولید و زیرساخت‌های وابسته این تأسیسات گردید. این تأسیسات به‌طور گسترده به‌عنوان اجزای اساسی پایه صنعتی و اقتصادی غیرنظامی ایران شناخته می‌شوند که به تولید فولاد خام و نیمه‌تمام برای استفاده در بخش‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌های غیرنظامی می‌پردازند.

این نخستین موردی نیست که رژیم اسرائیل به‌طور عامدانه زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی را هدف قرار داده است. از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در چارچوب جنگ تجاوزکارانه جاری از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های غیرنظامی به‌صورت نظام‌مند مورد هدف قرار گرفته‌اند.

نمونه‌ای به‌ویژه فاحش در تاریخ‌های ۷ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ رخ داد، زمانی که انبار‌ها و مخازن نفتی در تهران و نیز پالایشگاه‌های گاز در منطقه پارس جنوبی در شمال خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. این تأسیسات، زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی محسوب شده و برای تأمین انرژی، ثبات اقتصاد ملی و رفاه میلیون‌ها غیرنظامی ضروری و غیرقابل‌جایگزین می‌باشند.

حملات عامدانه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران مصداق بارز تروریسم دولتی بوده و ناقض حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، می‌باشد؛ این حملات الگوی رفتاری‌ای را نشان می‌دهند که با هدف تضعیف شرایط اساسی زندگی غیرنظامیان دنبال می‌گردند.

به‌ویژه نگران‌کننده شواهدی است مبنی بر اینکه این حملات با هدف تضعیف ظرفیت اقتصادی ایران، اعمال فشار بر جمعیت غیرنظامی و ایجاد بی‌ثباتی گسترده‌تر صورت گرفته است.

هرگونه چنین قصدی، نقض مستقیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی و نیز ممنوعیت ارتکاب اعمال یا تهدید به خشونت با هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی محسوب می‌گردد.

در این چارچوب، هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های صنعتی غیرنظامی با هدف اعمال فشار اقتصادی یا مجازات جمعی می‌تواند مصداق نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله جنایات جنگی بوده و مستلزم مسئولیت کیفری فردی برای اشخاص دخیل در طراحی و اجرای آن می‌باشد.

ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل بین‌المللی این جنایات شنیع از جمله نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و نیز تلفات جانی غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر کشور را بر عهده دارند.

با توجه به شدت این نقض‌ها و پیامد‌های آن برای صلح و امنیت بین‌المللی، از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌گردد تا حملات انجام‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌طور صریح و بدون ابهام محکوم نمایند؛

تدابیر مقتضی را وفق حقوق بین‌الملل برای تضمین پاسخگویی نسبت به چنین نقض‌هایی اتخاذ نمایند؛

ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را ملزم سازند تا به تعهدات الزام‌آور خود وفق منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پایبند بوده و کلیه نقض‌های فاحش و اقدامات غیرقانونی خود علیه تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی ایران را متوقف نمایند؛ و کلیه تدابیر لازم را برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و صیانت از زیرساخت‌ها و جمعیت غیرنظامی در ایران در برابر حملات غیرقانونی اتخاذ نمایند.

در پاسخ به این حملات عامدانه و غیرقانونی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع مشروع خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد را محفوظ داشته و کلیه تدابیر لازم و متناسب را برای صیانت کامل از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.