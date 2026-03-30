به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها محمدصالح جوکار گفت: هیچ تاخیری در این فرایند وجود ندارد و هیئت‌های نظارت در تلاشند نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستا‌ها را مطابق زمانبندی مقرر روز ۱۵ فرودین اعلام کنند.

وی در نشست مشترک اعضای هیئت مرکزی نظارت و اعضای ستاد اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبری شهید انقلاب اسلامی بر تمهید شرایط جهت مشارکت پرشور انتخاباتی افزود: هیئت‌های نظارت با نصب‌العین قرار دادن این رویکرد در بررسی صلاحیت‌ها تلاش کرده‌اند شرایط را برای حضور سلایق، افراد، احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی فراهم کنند و با این نگاه صلاحیت حدود ۹۵ درصد از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی در شهر‌های کشور به تایید هیات‌های نظارت رسیده و قطعا همین رویه در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستا‌ها هم اعمال خواهد شد.

رئیس هیئت مرکزی انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: این شرایط هیچ خللی در فرایند نظارت، بررسی صلاحیت‌ها، و امور اجرایی انتخابات ایجاده نکرده و ستاد اجرایی انتخابات وزارت کشور نیز به موازات هیئت‌های نظارت در حال تمهید همه مقدمات مطابق زمانبندی اعلام شده است.

در نشست امروز رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم از برگزاری منظم امور اجرایی انتخابات شورا‌ها خبر داد و گفت: ما به صورت مداوم با ستاد‌های انتخابات استانی در ارتباط هستیم و تصمیمات به صورت روزانه در ستاد‌های انتخاباتی استان‌ها و شهرستان‌ها اتخاذ می‌شود.

علی زینی‌وند در گزارش به اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور تاکید کرد: علیرغم شرایط جنگی کشور تا کنون هیچ وقفه‌ای در امور اجرایی انتخابات به وجود نیامده و همه مراحل مطابق زمانبندی اعلام شده در حال اجرا است.

مطابق قانون، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.