رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه:
با تمام توان زمینه تحقق «اخذ غرامت از دشمن» را فراهم خواهیم کرد
رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه گفت: با توجه به تاکید رهبرمعظم انقلاب مبنی بر «گرفتن غرامت» از دشمنان و متجاوزین؛ مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان نهادملی حقوقی زمینه اجرای این دستور رهبری را فراهم میسازد.
به گزارش ایلنا، رئیس مرکزمرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مجموعه مرکز برمبنای وظایف قانونی و در راستای تحقق حقوق عامه، از اولین روزهای تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی به خاک کشورمان و آسیب به ساختمانها و امکان عمومی، مسکونی، تجاری، صنعتی، امدادی، و... با تمام توان به میدان آمده تا در زمینه امر وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره روانشناسی به ملت و کشورعزیزمان خدمت رسانی کند.
عبدلیان پور بیان داشت: با توجه به تاکید رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای مبنی بر «گرفتن غرامت» از دشمنان و متجاوزین؛ مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان نهادملی حقوقی زمینه اجرای این دستور رهبری را فراهم میسازد و با تمام توان نخبگانی و نیروی انسانی خود پای کار آمده تا دشمن آمریکایی صهیونی و حامیان آن را پای میزمحاکمه بکشاند و از حقوق مردم مظلوم ایران دفاع کند.
رئیس مرکز درهمین راستا افزود: برای طرح دعوی و اخذ هرگونه غرامتی در محاکم داخلی و بین المللی نیاز به مستندات رسمی و قانونی است که این اقدام باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود؛ لذا علیرغم وقوع جنگ در ایام ماه مبارک رمضان و سپس تعطیلات نوروز کارشناسان رسمی مرکز در رشتههای مختلف مورد نیاز پای کار آمدند و کارمستندسازی برآورد خسارات وارده را آغاز کردند.
آمادگی مرکز در تمامی رشتههای کارشناسی برآورد خسارات ناشی از جنگ
همچنین کلانتری معاون کارشناسان رسمی مرکز با حضور در یکی از ساختمانهای اداری آسیب دیده تهران ضمن بازدید از روند کارشناسیهای صورت گرفته گفت: با توجه به تاکیدات رئیس مرکز در امر خدمت رسانی به مردم، کارشناسان ما حتی در روزهای تعطیل در سراسر کشور در محلهای آسیب دیده حضور یافتند و علیرغم خطرات موجود از نزدیک امر کارشناسی و مستندسازی برآورد خسارات را انجام دادند تا گزارشات آن تقدیم مراجع ذی صلاح گردد.
معاون کارشناسان مرکز افزود: امروز کارشناسان ما در شهرکهای صنعتی، اماکن عمومی و مسکونی و هر مکانی که نهادهای مختلف درخواست داشته باشند حضور یافته و کار کارشناسی خود را به صورت رایگان و معاضدتی انجام میدهند. کلانتری گفت: ما درمرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه این ظرفیت را داریم که در تمامی رشتههای کارشناسی مورد نیاز در بحث برآورد خسارات ناشی از جنگ اقدام کرده و مستندات آن را برای طرح شکایت و اخذ غرامت در خدمت دستگاه قضا قرار دهیم.
حضور در شهرکهای صنعتی جهت ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاورهای از سوی دیگر باتوجه به حمله کور و بزدلانه دشمن آمریکایی صهیونی به شهرکهای صنعتی، واحدهای تولیدی بسیاری دچار آسیب شدهاند که وکلا و کارشناسان مرکز با حضور در این واحدها کار خدمت رسانی را به صورت گسترده دنبال میکنند.
محمدمسعود یوسفی مدیر «دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری» مرکزوکلای قوه قضاییه در اینباره توضیح داد:بخش قابل توجهی از حملاتی که به کشور صورت گرفته در شهرکهای صنعتی و کارخانجات تولیدی میباشد که هیچگونه حملات موجه نظامی به حساب نمیآید و دراصل حمله به زیرساختهای اقتصادی و در تعبیر حقوق بین الملل حمله به زیرساختهای حیاتی یک کشور تلقی میشود؛ لذا هر دشمنی ادعا کند که من قصد حمله به مردم را ندارم و صرفاً حمله نظامی در دستورکار است؛ زمانی که واحدهای تولیدی و صنعتی موضوع حمله و هجمه قرار میگیرد این عملا حمله به حق حیات ملت هاست و امروز ما شاهد این تجاوز از سوی دشمن آمریکایی صهیونی هستیم.
یوسفی درمورد اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز در شهرکهای صنعتی گفت: ما در تمامی استانها بحث انجام کارشناسی برآورد خسارات را با وزارت صمت به صورت منظم و دقیق پگیری میکنیم و و همچنین در کنار این موضوع، اقدام حقوقی پیرامون حمله غیرقانونی و تجاوزی وحشیانه به زیرساختهای حیاتی و اقتصادی را در دستور کار داریم.
مدیر «دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری» مرکزوکلای قوه قضائیه با اشاره به حمله گسترده دشمن به واحدهای صنعتی و تولیدی و کارخانجات در سراسر کشور افزود: در استانهایی همچون تهران، اصفهان، مرکزی، قم، آذربایجان شرقی، هرمزگان و شهرستانهای مختلف هماهنگیهای لازم با استانداریها و دادگستریها صورت گرفته و ارائه خدمات در سراسر کشور درحال انجام است.
یوسفی گفت: همانطور که بارها از سوی رئیس محترم مرکز اعلام شده ارائه خدمات ما به واحدهای تولیدی و صنعتی صرفاً محدود به بحث کارشناسی نیست و ما خدمات حقوقی خود را از طریق وکلا برای واحدهای مذکور و پرسنل و کارگران آنها به صورت رایگان ارائه میدهیم و همچنین با استفاده از ظرفیت مشاوران خانواده مرکز، در حوزه ارائه خدمات روانشناسی و مشاورهای برای خانواده این عزیزان در
سراسر کشور اعلام آمادگی کردهایم.
مرکز آماده ارائه خدمات گسترده در حوزه حقوق عامه است
حسین مظفری با اعلام آمادگی مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ارائه خدمات در حوزه حقوق عامه گفت: اعضای مرکز با روحیه جهادی و ولایی خود پای کار ملت و کشورشان هستند و امروز در ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاورهای به مردم پیشگام میباشند.
رئیس اداره حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه بیان داشت: وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده ما چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چه در آشوبهای دی ماه و امروز در جنگ رمضان از ابتدا در میدان حاضر بودند و به صورت داوطلبانه برای خدمت رسانی به مردم در حوزههای مرتبط به فعالیت پرداختند.
مظفری افزود: امروز حضور شبانه وکلا و مشاوران ما در میادین اصلی شهر برای اخذ وکالت از مردم جهت طرح شکایت از متجاوزین و گرفتن غرامت از آنها و همچنین ارائه خدمات حقوقی و روانشناسی به مردم نشان از روحیه بالای خدمت رسانی دارد که با شور وعشق به ولایت و ملت عجین شده است.