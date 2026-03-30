پیام تسلیت سردار جلالی در پی شهادت دریابان تنگسیری
سردار جلالی با صدور پیامی شهادت دریابان تنگسیری را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛
«وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
در ادامه رشادتهای بیبدیل نیروهای مسلح در خط مقدم رویارویی با متجاوزان آمریکایی و صهیونی، این بار یکی از فرماندهان سرافراز و کمنظیر ایران اسلامی، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، پس از دههها مجاهدت مستمر، به فیض شهادت نائل آمد.
شهادت، پاداش تلاش بیوقفه او در تمام این سالیان بود. فرماندهای که بدون شک در تثبیت اقتدار نیروی دریایی ایران اسلامی نقشی بیبدیل ایفا کرد. اعمال حاکمیت ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز که نقشی کلیدی در تغییر معادلات جنگ رمضان داشت و آن را به باتلاقی برای متجاوزان تبدیل کرد، یکی از میراثهای جاودانه این شهید والامقام است.
تنگسیری امروز یک مکتب است؛ مکتبی که از دلاوریهای رئیسعلی دلواری آغاز شد و تا همیشه در خون و غیرت هر رزمنده دریادل ایرانی جاری خواهد ماند. بیگمان روزهای آینده، خلیج همیشه فارس شاهد حماسههایی خواهد بود که این مکتب سربلند، بر تاریخ پرافتخار آن رقم خواهد زد.
شهادت این سردار بزرگ اسلام را به پیشگاه حضرت بقیةالله (ارواحنا فداه) و محضر فرماندهی معظم کل قوا، ملت بزرگوار ایران، و همه رزمندگان غیرتمند نیروی دریایی سپاه و ارتش که این روزها در حال رقم زدن شکوهمندترین حماسههای تاریخ هستند، تبریک و تسلیت عرض میکنم.
فقدان این سردار رشید و حماسهساز تلخ است، اما ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی، کام متجاوزان و جنایتکاران را تلختر خواهد کرد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور
سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی