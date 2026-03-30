بیانیه فرماندهی سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری
فرماندهی سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری بیانیه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه فرماندهی سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری به شرح زیر است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» 

بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب انقلاب اسلامی، با عروج ملکوتی یکی از فرماندهان مجاهد، حافظ تنگه هرمز خلیج همیشه فارس و دلاور این سرزمین جلوه‌ای دیگر یافت و ملت قدرشناس ایران اسلامی شاهد پرواز مردی از تبار غیرت و مقاومت شد. 

دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری از فرماندهان مومن، شجاع و میدان‌دار جبهه‌های دفاع از عزت و امنیت ایران اسلامی بود که عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از انقلاب، حراست از مرزهای آبی کشور و مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان اسلام و ایران سپری کرد. 

این فرمانده مجاهد، در پی ضربات سنگین و کوبنده‌ای که به دشمنان متجاوز وارد ساخت و موجب نابودی بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تجهیزات راهبردی آنان شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروهای عملیاتی و تحکیم سپر دفاعی جزایر و سواحل کشور که مورد طمع دشمنان قرار گرفته بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به یاران شهیدش پیوست. 

ایشان با سال‌ها تلاش خالصانه، نام خود را علاوه بر فتوحات نظامی در مناطق محروم استان هرمزگان از بشاگرد تا روستای زاج، داربست و جزیره هرمز و مناطق زلزله زده سایه خوش پیوند زدند و در هر قدم، نمونه‌ای عینی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشتند. 

بی‌تردید شهادت این فرمانده دریادل، سند دیگری بر حقانیت راه مقاومت و نشان‌دهنده عزم راسخ فرزندان ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. 

خون پاک این شهید والامقام، همچون دیگر شهدای سرافراز انقلاب اسلامی، درخت تناور مقاومت را تنومندتر و اراده ملت ایران را در ایستادگی در برابر دشمنان مستحکم‌تر خواهد کرد. 

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار رشید اسلام به محضر آیت الله مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، خانواده معظم و صبور شهید، همرزمان و آحاد ملت شریف ایران اسلامی، اعلام می‌دارم که پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان مخلص و آحاد نیروهای مسلح با الهام از راه نورانی شهیدان، با صلابت و اقتدار راه این شهید بزرگوار را ادامه داده و اجازه نخواهند داد ذره‌ای از امنیت و عزت این سرزمین خدشه‌دار شود. 

بدون تردید، روحیه جهادی و حضور آگاهانه بسیجیان غیور و پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مردم شریف هرمزگان و سراسر کشور، سد مستحکمی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان خواهد بود و این ملت با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ عاشورایی، مسیر پرافتخار مقاومت و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد. 

از درگاه خداوند متعال برای این شهید والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم. 

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
