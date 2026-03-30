به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه فرماندهی سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب انقلاب اسلامی، با عروج ملکوتی یکی از فرماندهان مجاهد، حافظ تنگه هرمز خلیج همیشه فارس و دلاور این سرزمین جلوه‌ای دیگر یافت و ملت قدرشناس ایران اسلامی شاهد پرواز مردی از تبار غیرت و مقاومت شد.

دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری از فرماندهان مومن، شجاع و میدان‌دار جبهه‌های دفاع از عزت و امنیت ایران اسلامی بود که عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از انقلاب، حراست از مرزهای آبی کشور و مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان اسلام و ایران سپری کرد.

این فرمانده مجاهد، در پی ضربات سنگین و کوبنده‌ای که به دشمنان متجاوز وارد ساخت و موجب نابودی بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تجهیزات راهبردی آنان شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروهای عملیاتی و تحکیم سپر دفاعی جزایر و سواحل کشور که مورد طمع دشمنان قرار گرفته بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به یاران شهیدش پیوست.

ایشان با سال‌ها تلاش خالصانه، نام خود را علاوه بر فتوحات نظامی در مناطق محروم استان هرمزگان از بشاگرد تا روستای زاج، داربست و جزیره هرمز و مناطق زلزله زده سایه خوش پیوند زدند و در هر قدم، نمونه‌ای عینی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشتند.

بی‌تردید شهادت این فرمانده دریادل، سند دیگری بر حقانیت راه مقاومت و نشان‌دهنده عزم راسخ فرزندان ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

خون پاک این شهید والامقام، همچون دیگر شهدای سرافراز انقلاب اسلامی، درخت تناور مقاومت را تنومندتر و اراده ملت ایران را در ایستادگی در برابر دشمنان مستحکم‌تر خواهد کرد.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار رشید اسلام به محضر آیت الله مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، خانواده معظم و صبور شهید، همرزمان و آحاد ملت شریف ایران اسلامی، اعلام می‌دارم که پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان مخلص و آحاد نیروهای مسلح با الهام از راه نورانی شهیدان، با صلابت و اقتدار راه این شهید بزرگوار را ادامه داده و اجازه نخواهند داد ذره‌ای از امنیت و عزت این سرزمین خدشه‌دار شود.

بدون تردید، روحیه جهادی و حضور آگاهانه بسیجیان غیور و پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مردم شریف هرمزگان و سراسر کشور، سد مستحکمی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان خواهد بود و این ملت با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ عاشورایی، مسیر پرافتخار مقاومت و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد.

از درگاه خداوند متعال برای این شهید والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان

