به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تسلیت و تبریک فرماندهی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات نیروی دریایی بمناسبت شهادت دریابان تنگسیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلا»

شهادت پرافتخار و مظلومانه‌ی سردار رشید سپاه اسلام، مجاهد خستگی ناپذیر، دریادل نستوه، سرباز ولایت، رزمنده مخلص و مدافع شجاع امنیت مرزهای آبی کشور و قهرمان ملی مبارزه با استکبار جهانی «سرلشکر پاسدار علیرضا تنگسیری»، فرمانده مقتدر نیروی دریایی سپاه که عمر پربار خویش را در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به ملت شریف ایران عزیز سپری نمود، به پیشگاه حضرت ولی‌عصر، بقیة الله الأعظم (عج)، نائب بر حقش امام خامنه‌ای عزیز (حافظه الله تعالی)، ملت بزرگ و تمدن ساز ایران، خانواده معظم شهید، عموم رزمندگان، پاسداران و فرماندهان دریادل، بسیجیان سلحشور دریایی بویژه مردم غیور و مقاوم سواحل جنوبی کشور، تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

سردار تنگسیری اسوه ادب، کمال معرفت، مردم دوستی، از فرماندهان تربیت یافته در مکتب امامین انقلاب و تجسمی از روحیه جهادی انقلابی و ایثارگری بود؛

ایشان از خطه‌ی پرافتخار مقاومت‌پرور جنوب کشور و از تبار شهید رئیسعلی دلواری نماد دشمن ستیزی و ایستادگی در مقابل جبهه استکبار و استعمار جهانی، همه این ویژگی‌های شایسته، همچون نگینی ارزشمند بر تارک این قهرمان ملی می‌درخشاند.

مدال زرین شهادت، پاداش یک عمر مجاهدت مخلصانه بود که همانند امام شهید از خداوند متعال، هدیه گرفت. وی از سال‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، تا عرصه‌های خطیر پس از آن، همواره در جبهه دفاع از نظام مقدس اسلامی و منافع ملت بزرگ ایران با صلابت و محکم ایستاد و هرگز خسته نشد.

آن سردار مجاهد در دوران تصدی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدبرانه پدیدآور تحولات تعالی رشد و توسعه منابع سازمانی، نوآوری‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌های آفندی و پدافندی رزم دریایی، نقشی بی‌بدیل در ارتقاء جایگاه نیروی دریایی سپاه و تقویت بعد مردمی و خدمت‌رسانی مؤثر به اقشار آسیب‌پذیر در بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله و کمک به مردم نقاط کم برخوردار، به ویژه در حساس‌ترین مقاطع تاریخی و میدان‌های نیاز کشور و انقلاب ایفا نمود و چندین مرتبه از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (رضوان الله تعالی علیه) مدال پر افتخار «رضایتمندی عملکرد شایسته» کسب نمود و به سایر توفیقاتش افزوده شد، بی‌تردید این مجاهدت‌های خالصانه، برگی زرین و الهام بخشی عزت آفرین بر صفحات تاریخ پر افتخار نیروی دریایی سپاه و توشه‌ای زرین بر سند افتخاراتش افزود، البته او همه این محسنات و توفیقات را از جانب لطف پروردگار متعال می‌دید که این امر، حکایت از خلوص نیت و طینت پاک معنوی‌اش بود و برای ما بازماندگان قافله راه طریقت و شهادت، مایه عبرت و درس آموزی در مکتب شهدا می‌باشد.

روحیه ولایت مداری، مسئولیت پذیری، شجاعت، ایثار، تواضع، اخلاص و صدق در میدان عمل، بی‌بدیل بود و تعهد عمیق نسبت به آرمان‌های اسلام و امامین انقلاب، ایستادگی و مقاومت در مقابل متجاوزان و دشمنان این آب و خاک، مجموعه میراث گران‌سنگ سردار تنگسیری است که برای همیشه در حافظه‌ی تاریخی ملت بزرگ ایران اسلامی ماندگار خواهد ماند.

ما امروز با خون مطهر فرمانده شهیدمان و همه شهدای والامقام نیروی دریایی سپاه، عهد می‌بندیم تا آخرین منزل، آخرین قطره خون و آخرین نفس در مقابل با جبهه پوشالی و پوسیده استکبار جهانی (امریکای متجاوز و رژیم منحوس صهیونی) با صلابت و مستحکم می‌ایستیم و تقاص خون شهدای والامقام و همه خسارت‌ها و جنایات وحشیانه این باند تبهکار را از آنان خواهیم گرفت و یقین داریم از این لحظه وارد مرحله جدیدی از جنگ شده‌ایم چرا که از الآن دیگر، روح بلند شهید والامقام تنگسیری، نوید بخش امید، تقویت روحیه رزمندگان، توان افزایی جهشی در رزم، در مقابله جدی با دشمن مفلوک بیچاره خواهد شد به حول قوه الهی دشمن را دشمن را له خواهیم نمود و تمام آمران و عاملان این جنایت کثیف را در هر سیاه چالی که رفته باشندذلیلانه در خواهیم آورد و به نحوی آنان را قصاص می‌کنیم که درس عبرتی برای متجاوزان کودک کش سفاک گردد.

در پایان، از خداوند سبحان، برای آن سردار دوست داشتنی و عالیقدر، همجواری با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بیت شریف و بازماندگان ارجمند، همرزمان و ارادتمندان ایشان، صبر انقلابی، ثبات قدم در خیمه ولایت و تداوم راه شهیدان مسئلت می‌نماییم.

«وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

