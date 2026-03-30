به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تسلیت سرلشکر سید یحیی صفوی در پی شهادت دریابان تنگسیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا

مجاهد فی سبیل الله، رزمنده دلاور و خستگی‌ناپذیر دوران دفاع مقدس هشت‌ساله و قهرمان بزرگ دفاع مقدس سوم و نبردهای دریایی با متجاوزین آمریکایی و صهیونی و ایادی و مزدوران منطقه‌ای؛ مردی از دیار دلیران تنگستان سردار دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری موجب تأثر، تالم و تأسف عمیق گردید.

این فرمانده شجاع، فهیم و خوش‌فکر که درهم شکستن عملیات ابرقدرت‌ها در اسکورت نفتکش‌ها با ابتدایی‌ترین سلاح‌ها و نابودی چند ناو جنگی آمریکایی در دفاع مقدس هشت‌ساله را در کارنامه خود دارد،

با اسارت گرفتن تفنگداران آمریکایی و انگلیسی و غنیمت گرفتن شناورهای دشمن حقارتی بزرگ برای آنان و خاطره‌ای عزتمندانه برای مردم سلحشور ایران اسلامی از خود برجای گذاشت.

شهید والامقام دریابان تنگسیری با تدابیر خاص نظامی، ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل کشورمان، در دفاع مقدس رمضان ضربات سهمگینی به دشمن آمریکایی، صهیونیستی، ناوها و شناورها و پایگاه‌های منطقه‌ای آن‌ها وارد کرد که منجر به نابودی تاسیسات و زیرساخت‌های مهم دشمن، سقوط جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی و آسیب‌های جدی و اساسی به بزرگترین ناوهای هواپیما بر آن‌ها شد. و هیمنه تاریخی و نظامی پوشالی آمریکا را که بواسطه آن در دنیا قدرت نمایی می‌کرد شکست و از بین برد.

بی‌تردید رزمندگان و دلاور مردان پر افتخار نیروی دریایی امروز هر کدامشان یک سردار تنگسیری که خاطره شهید مهدوی و حماسه‌های رئیس علی دلواری را در یادها زنده کرد، خواهند بود.

قطعا غیور مردان جان‌برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران در غیاب فرمانده رشید و شهیدشان تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا مقتدرانه و با قدرت و انگیزه‌ای بیشتر راه خود را ادامه خواهند داد؛ و با ضربات کوبنده و استمرار مدیریت قاطع در خلیج فارس و تنگه هرمز با شگفتی‌هایی که در روزهای پیش رو رقم خواهند زد و همراه با همرزمانشان در نیروی دریایی ارتش واقعیت قدرت، اقتدار وتوانمندی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای دنیا به نمایش خواهند گذاشت.

اینجانب شهادت این سرباز شجاع و غیور وطن را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) خانواده معظم شهید و همه ملت شریف ایران و رزمندگان غیور نیروهای دریایی سپاه و ارتش تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

ان شاءالله خداوند متعال این شهید عزیز را در رحمت واسعه الهی قرارداده و با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمةالله علیه) و دوستان و همرزمان شهیدش همنشین و محشور گرداند.

از درگاه خداوند متعال برای خانواده معزز شهید، سایر بازماندگان و همرزمانش در نیروهای مسلح صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی

