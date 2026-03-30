به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تسلیت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت پرافتخار سردار سرافراز اسلام دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم شیطانی صهیونی را به محضر حضرت بقیة الله الاعظم (عج)، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، همرزمان و خانواده گرانقدر ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

ملت غیور و شهیدپرور ایران هیچگاه مجاهدتهای خالصانه این شهید گرانقدر در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و میدان‌های متعدد دفاع از این سرزمین از جمله جنگ رمضان را فراموش نخواهند کرد و نسل‌های امروز و فردای این مرز و بوم و پاسداران جوان، غیور و انقلابی، با تاسی به این شهید عالی مقام مصمم‌تر از قبل در صحنه‌های دفاع سلحشورانه از پهنه‌های سرزمینی آبی و خاکی کشور و صیانت از ارزش‌های متعالی و سعادت آفرین انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ظاهر خواهند شد.

از درگاه خداوند قادر متعال برای آن شهید قهرمان، غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای خانواده معزز و همرزمان، صبر و اجر وافر و ثبات قدم در مسیر ولایت و شهدا مسئلت می‌نمایم.

