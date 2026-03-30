خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت دریابان تنگسیری
کد خبر : 1767349
لینک کوتاه کپی شد.

مجلس خبرگان رهبری در پیامی ضمن تسلیت شهادت سردار علیرضا تنگسیری آورده است: خون پاک این فرمانده غیور و شجاع همچون خون سایر شهیدان والامقام، مایه فخر و مباهات ملت شهیدپرور ایران است.

به گزارش ایلنا متن پیام مجلس خبرگان رهبری  در پی شهادت  شهادت سردار علیرضا تنگسیری به شرح زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مجاهد فی سبیل الله و فرمانده نخبه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ دریابان علیرضا تنگسیری، صفحه‌ای دیگر از رشادت‌های غیورمردان ایران‌زمین را رقم زد.

خون پاک این فرمانده غیور و شجاع که عمر پر بار خود را در حراست و حفاظت از مرزهای آبی کشور عزیزمان و ارائه فناوری‌های نوین در عرصه نبرد دریایی علیه دشمنان متخاصم صرف کرد؛ همچون خون سایر شهیدان والامقام، مایه فخر و مباهات ملت شهیدپرور ایران است و صفوف مردم در برابر مستکبرین و متجاوزین به این مرز و بوم را مستحکم‌تر خواهد کرد، بلطفه و منّه.

مجلس خبرگان رهبری، شهادت این فرمانده خستگی‌ناپذیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و همرزمان این شهید عزیز در نیروی دریایی سپاه، تبریک و تسلیت می‌گوید و علو درجات را برای آن سردار رشید سپاه اسلام مسئلت می‌نماید.

محمدعلی موحدی‌ کرمانی 

رئیس مجلس خبرگان رهبری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار