پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت دریابان تنگسیری

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مجاهد فی سبیل الله و فرمانده نخبه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ دریابان علیرضا تنگسیری، صفحه‌ای دیگر از رشادت‌های غیورمردان ایران‌زمین را رقم زد.

خون پاک این فرمانده غیور و شجاع که عمر پر بار خود را در حراست و حفاظت از مرزهای آبی کشور عزیزمان و ارائه فناوری‌های نوین در عرصه نبرد دریایی علیه دشمنان متخاصم صرف کرد؛ همچون خون سایر شهیدان والامقام، مایه فخر و مباهات ملت شهیدپرور ایران است و صفوف مردم در برابر مستکبرین و متجاوزین به این مرز و بوم را مستحکم‌تر خواهد کرد، بلطفه و منّه.

مجلس خبرگان رهبری، شهادت این فرمانده خستگی‌ناپذیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و همرزمان این شهید عزیز در نیروی دریایی سپاه، تبریک و تسلیت می‌گوید و علو درجات را برای آن سردار رشید سپاه اسلام مسئلت می‌نماید.

محمدعلی موحدی‌ کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری