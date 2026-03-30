پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت دریابان تنگسیری
مجلس خبرگان رهبری در پیامی ضمن تسلیت شهادت سردار علیرضا تنگسیری آورده است: خون پاک این فرمانده غیور و شجاع همچون خون سایر شهیدان والامقام، مایه فخر و مباهات ملت شهیدپرور ایران است.
به گزارش ایلنا متن پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت شهادت سردار علیرضا تنگسیری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
شهادت مجاهد فی سبیل الله و فرمانده نخبه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ دریابان علیرضا تنگسیری، صفحهای دیگر از رشادتهای غیورمردان ایرانزمین را رقم زد.
خون پاک این فرمانده غیور و شجاع که عمر پر بار خود را در حراست و حفاظت از مرزهای آبی کشور عزیزمان و ارائه فناوریهای نوین در عرصه نبرد دریایی علیه دشمنان متخاصم صرف کرد؛ همچون خون سایر شهیدان والامقام، مایه فخر و مباهات ملت شهیدپرور ایران است و صفوف مردم در برابر مستکبرین و متجاوزین به این مرز و بوم را مستحکمتر خواهد کرد، بلطفه و منّه.
مجلس خبرگان رهبری، شهادت این فرمانده خستگیناپذیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر فرمانده کل قوا حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) و همرزمان این شهید عزیز در نیروی دریایی سپاه، تبریک و تسلیت میگوید و علو درجات را برای آن سردار رشید سپاه اسلام مسئلت مینماید.
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری