پورمحمدی:
روزهای پیروزی را احساس میکنیم
قائم مقام اسبق وزیر اطلاعات با بیان اینکه همه زیبایی در برابر همه زشتی قد برافراشته است، تصریح کرد: با تمام وجود، روزهای بهمن ۵۷ را احساس میکنیم؛ روزهای پیروزی را.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت:
«یک ماه از خروش حقطلبی ایرانیان آزاده گذشت. در سایه این پایداری سیروزه، آگاهی، خردمندی، صبوری و ایثار معنایی دیگر یافت و «کَذٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ» تفسیر شد.
اینک، همهٔ زیبایی در برابر همهٔ زشتی قد برافراشته است. با تمام وجود، روزهای بهمن ۵۷ را احساس میکنیم؛ روزهای پیروزی را. أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ؟»