«یک ماه از خروش حق‌طلبی ایرانیان آزاده گذشت. در سایه این پایداری سی‌روزه، آگاهی، خردمندی، صبوری و ایثار معنایی دیگر یافت و «کَذٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ» تفسیر شد.

اینک، همهٔ زیبایی در برابر همهٔ زشتی قد برافراشته است. با تمام وجود، روزهای بهمن ۵۷ را احساس می‌کنیم؛ روزهای پیروزی را. أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ؟»