پزشکیان:

تصمیم‌گیری درباره پایان جنگ منوط به تامین عزت و امنیت ایران است

​رئیس‌جمهور تداوم خدمت‌رسانی مؤثر و منسجم را از اصلی‌ترین ارکان پایداری ملی در این مقطع توصیف و تأکید کرد: این رویکرد تا تحقق پیروزی نهایی بر دشمن باید با جدیت و انسجام دنبال شود.

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت کشور در شرایط ویژه جنگ، روند تأمین مایحتاج عمومی مردم، وضعیت نیازهای اساسی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و وزارتخانه‌های مختلف به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای دولت در این جلسه، گزارش‌هایی از تمهیدات انجام‌شده برای استمرار خدمات‌رسانی، پایداری زنجیره تأمین کالاهای ضروری، حفظ آرامش عمومی و تقویت آمادگی‌های اجرایی در بخش‌های مختلف کشور ارائه کردند. همچنین گزارش کاملی از فعالیت‌های روزانه کارگروه‌های 5 گانه فرهنگ و رسانه، زیربنایی و تولید، اقتصادی، معیشت و سیاسی اجتماعی که طی مدت اخیر به شکل تخصصی تمشیت و رسیدگی به امور مربوطه را عهده‌دار بوده‌اند ارائه شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با قدردانی از عملکرد همه ارکان و اجزای کشور در خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم در شرایط خطیر کنونی، بر ضرورت استمرار این روند، هم‌افزایی میان نهادها و حفظ روحیه جهادی و مسئولانه مدیران و دست‌اندرکاران تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به شرایط حساس کشور در سایه حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که تداوم خدمت‌رسانی مؤثر و منسجم، از اصلی‌ترین ارکان پایداری ملی در این مقطع به شمار می‌رود و تا تحقق پیروزی نهایی بر دشمن باید با جدیت و انسجام دنبال شود.

رئیس جمهور با تجلیل از دلاورمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع جانانه از کیان کشور و مقابله مقتدرانه با متجاوزان، ایستادگی و مجاهدت این نیروها را برگ زرینی در تاریخ پرافتخار این سرزمین توصیف کرد و نقش نیروهای مسلح را در صیانت از تمامیت ارضی، امنیت ملی و اقتدار ایران اسلامی، نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز دانست.

پزشکیان در ادامه با تمجید از همبستگی کم‌نظیر مردم و تجمعات پرشور شبانه در طول یک ماه گذشته در حمایت از نظام اسلامی، نیروهای مسلح و سرزمین مقدس ایران، این حضور آگاهانه و پرصلابت را جلوه‌ای از انسجام ملی و سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از شرایط حساس کنونی عنوان کرد.

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه امروز ایران اسلامی به برکت خون شهیدان، مجاهدت بی‌بدیل نیروهای مسلح و پایمردی ملت بزرگ ایران به جایگاهی رفیع از عزت و افتخار دست یافته است، اظهار داشت که ایران سرافراز امروز همچون نگینی درخشان بر تارک جهان می‌تابد و الهام‌بخش همه آزادگان و آزادی‌خواهان جهان است.

پزشکیان افزود که هرگونه تصمیم‌گیری درباره پایان جنگ، صرفاً با لحاظ همه شروط مطرح‌شده و در چارچوب تأمین عزت، امنیت و منافع ملت بزرگ ایران اتخاذ خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
