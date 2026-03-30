اطلاعیه شماره ۴۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

پهپادهای ارتش، مراکز زیرساختی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند

مراکز زیرساختی البیت‌سیستم، کانفیت و مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی، از صبح امروز هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی! دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از صبح امروز با اجرای عملیات پهپادی و بهره‌گیری از انواع پهپادهای رزمی، مراکز زیرساختی البیت‌سیستم، کانفیت و مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی، در شهر صنعتی نوف هاگلیل و تلاویو را آماج حملات خود قرار دادند. 

مرکز تسلیحاتی تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی، سازنده سامانه‌های موشکی و پدافندی مانند گنبد آهنین است. 

البیت سیستم، یک مرکز تسلیحاتی فعال در حوزه جنگ الکترونیک، ساخت پهپادها، سامانه شناسایی و سنسورهای راداری است و بخش مهمی از صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف را شامل می‌شود. 

سازمان صنایع کانفیت، در زمینه مهندسی و تولید قطعات هوافضا و ساخت سازه‌های هوایی برای هواپیماهاو بالگردها فعالیت می‌کند. 

در این اطلاعیه آمده است: خون پاک شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری و یکایک شهیدان وطن، موجب تراوش خون تازه‌ای در شریان‌های آحاد جان برکفان ارتش برای صیانت از این کشور شده و فرزندانتان در ارتش مردمی و مقتدر هم‌قسم شده‌اند با نثار جان، مدافع حقانیت ملت و این کشور پهناور باشند.

 

اخبار مرتبط
