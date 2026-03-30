ایران خطاب به چهار کشور عربی:
از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه ایران جلوگیری کنید
«امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل بار دیگر در چهار نامه جداگانه به کشورهای امارات، عربستان، قطر و کویت نسبت به در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای حمله علیه ایران به شدت اعتراض کرد و خواستار جلوگیری از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه تهران شد.
به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی امروز (دوشنبه) به وقت محلی در نامههایی جداگانه به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره امارات متحده عربی، عربستان، قطر و کویت گفت: با توجه به مسوولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوقالذکر اعلام داشته و قویاً از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و کویت میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و کویت، حق خود را برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، بهمنظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ میدارد.
مشروح نامههای سفیر ایران نزد سازمان ملل درباره چهار کشور یاد شده به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:
!- مشروح نامه ایران به سازمان ملل درباره قطر:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۹، ۱۶ و ۲۶ مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی قطر برای طراحی، آمادهسازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمودهاند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر میباشد:
• ساعت ۰۵:۵۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۷:۰۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۴:۵۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛ و
• ساعت ۲۱:۰۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.
با توجه به مسوولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوقالذکر اعلام داشته و قویاً از قطر میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت قطر، حق خود را برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، بهمنظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ میدارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
2-مشروح نامه ایران به سازمان ملل درباره کویت:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶ و 26 مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی کویت برای طراحی، آمادهسازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمودهاند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر میباشد:
• ساعت ۱۷:۴۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کی-9-بی ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی دولت کویت، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود..
با توجه به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوقالذکر اعلام داشته و قویاً از کویت میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت کویت، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، بهمنظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ میدارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶ و 26 مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی امارات متحده عربی برای طراحی، آمادهسازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمودهاند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر میباشد:
• ساعت ۰۲:۲۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۵:۲۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۸:۵۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۹:۰۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲-اِس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۰۹:۱۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۹:۲۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۹:۲۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۹:۳۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲-اِس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۱۳:۲۷ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛
• ساعت ۱۳:۵۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۴:۵۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۵:۱۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۵:۴۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۷:۲۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۸:۲۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم.کیو-9 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۱۹:۰۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم.کیو-9 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۲۰:۲۲ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم.کیو-9 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۲۰:۲۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۱:۰۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۱:۳۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۲:۲۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۶:۰۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای بمبافکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۶:۵۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۸:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۹:۴۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر.کیو-4 ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، از جنوب خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شده و اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛
• ساعت ۱۳:۳۳ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۳:۳۴ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر.کیو-4 ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛
• ساعت ۱۴:۵۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر.کیو-4 ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛
• ساعت ۱۷:۰۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۰:۱۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۲۲:۱۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-8-اِی ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۰۰:۳۹ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی یو-۲-اِس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۰۱:۴۹ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۲:۲۸ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۲:۴۲ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی یو-۲-اِس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۰۳:۴۱ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۳:۴۸ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای بمبافکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۰:۱۵ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۱:۳۸ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۱:۴۲ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۶:۵۸ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۷:۴۱ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۱:۱۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛ و
• ساعت ۲۱:۴۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.
با توجه به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوقالذکر اعلام داشته و قویاً از امارات متحده عربی میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت امارات متحده عربی، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، بهمنظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ میدارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶ و 26 مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی برای طراحی، آمادهسازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمودهاند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر میباشد:
• ساعت ۰۶:۲۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۷:۰۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۷:۴۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۸:۱۲ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۸:۲۲ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۸:۳۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۱۴:۱۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۱۵:۲۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-9 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۱۷:۵۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۱۹:۳۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۹:۴۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲-اِس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۱۹:۴۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند بمبافکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛
• ساعت ۲۰:۰۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند بمبافکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛
• ساعت ۲۰:۲۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندهها فراهم نمود؛
• ساعت ۲۱:۵۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۳:۱۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۴:۳۸ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۵:۱۹ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۵:۲۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-8-اِی ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۰۶:۴۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۷:۲۶ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۶:۳۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۸:۴۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۹:۰۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۱۹:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۲:۰۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-9 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛
• ساعت ۲۲:۴۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۲:۲۳ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۲۳:۱۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۳:۴۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۲:۵۱ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای بمبافکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۰۵:۴۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-8-اِی ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۱۰:۱۵ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۱:۰۵ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۲:۵۵ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۶:۱۲ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۱۷:۴۱ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-9 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛
• ساعت ۲۰:۳۱ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۰:۴۶ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگندههای ایالات متحده فراهم نمود؛
• ساعت ۲۰:۵۲ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛
• ساعت ۲۳:۰۸ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛ و
• ساعت ۲۳:۴۳ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، دو فروند هواپیمای سوخترسان کِی-سی-135 ایالات متحده آمریکا، مستقر در شمال عربستان سعودی، اقدام به سوخترسانی هوایی به جنگندههای متخاصم نمودند.
با توجه به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوقالذکر اعلام داشته و قویاً از پادشاهی عربستان سعودی میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، بهمنظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ میدارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد