گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی و اقتصادی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی یک ماهه علیه ایران، از مواضع برخی کشورهای اروپایی که صرفا در مورد پیامدهای اقتصادی این جنگ تحمیلی ابراز نگرانی می‌کنند و نسبت به حملات وحشیانه متجاوزین علیه مردم ایران سکوت اختیار کرده‌اند، به شدت انتقاد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان بر تداوم عملیات‌های دفاعی ایران علیه متجاوزان، از جمله پایگاه‌ها و امکانات نظامی آنها که در قلمروی کشورهای منطقه مستقر است، تاکید و تصریح کرد: دلیل عملیات دفاعی ایران در منطقه، استفاده آمریکا از قلمرو و پایگاه‌ها و تاسیسات مستقر در این کشورها برای انجام جنگ غیرقانونی علیه ایران است.

عراقچی با تاکید بر اینکه منشاء اصلی ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، افزود: این آبراهه بر روی شناورهای طرف‌های دخیل در تجاوز نظامی علیه ایران بسته است و این تصمیم بر مبنای اصول حقوق بین الملل و به منظور جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان از تنگه هرمز برای اجرای حملات غیرقانونی علیه ایران اتخاذ شده است. در عین حال تردد شناورهای متعلق به سایر کشورها با هماهنگی با مراجع صلاحیت‌دار ایرانی در حال انجام است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد: هرگونه اقدام تحریک آمیز متجاوزان و حامیان آنها از جمله در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت تنگه هرمز صرفا باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد.

وزیر امور خارجه فرانسه بر موضع این کشور در مخالفت با جنگ تحمیلی علیه ایران و حمله به اهداف غیرنظامی، تاکید کرد.

وی همچنین از تشدید اوضاع در منطقه از جمله در لبنان ابراز نگرانی کرد و بر لزوم تقویت تحرکات سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ و بازگشت ثبات و امنیت به منطقه تاکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و فرانسه همچنین ضمن تبادل نظر در خصوص برخی موضوعات کنسولی، بر تداوم تعاملات دیپلماتیک در سطوح مختلف میان دو کشور تاکید کردند.

انتهای پیام/