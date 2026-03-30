ایروانی: اعتراف اوکراین، مشارکت فعال در تجاوز نظامی به ایران است

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مکاتبه حاضر متعاقب اظهارات نماینده دائم اوکراین نزد سازمان ملل متحد در نشست علنی شورای امنیت مورخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶ ذیل دستور کار «حفظ صلح و امنیت در اوکراین»، که مشتمل بر مجموعه‌ای از اتهامات بی‌اساس، گمراه‌کننده و با انگیزه‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، ارسال می‌گردد. در جریان این نشست، ایشان به‌وضوح از سکوی شورای امنیت سوءاستفاده نموده و با انحراف از دستور کار، به طرح اکاذیب و اشاعه اطلاعات نادرست به‌منظور وارد آوردن اتهامات نامرتبط و بی‌پایه علیه کشورم مبادرت ورزید.

جمهوری اسلامی ایران قاطعانه تمامی این اتهامات بی‌اساس را رد می‌نماید. این ادعاها فاقد هرگونه دلیل معتبر بوده و آشکارا با هدف انحراف توجه از جنگ تجاوزکارانه جاری از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، و نیز تطهیر جنایات هولناک ارتکابی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی مطرح گردیده است.

بسیار تأسف‌بار است که نماینده اوکراین واقعیت‌های پیرامون وضعیت خاورمیانه را تحریف نموده و علت ریشه‌ای وضعیت کنونی، یعنی اقدام آشکار تجاوزکارانه و حمله مسلحانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را نادیده گرفته و تلاش مغرضانه‌ای برای متهم ساختن ایران و انکار حق ذاتی دفاع مشروع آن به‌عمل آورده است، گویی که ایران آغازگر این جنگ تحمیلی بوده است.

با این حال، نماینده اوکراین در سخنرانی خود به‌صراحت اذعان نموده است که کشور متبوع وی در تسهیل اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقیم دخیل بوده است. وی تصریح نمود که «اوکراین در همان روزهای نخست، مبادرت به استقرار صدها کارشناس نمود» تا با حق ذاتی دفاع مشروع ایران مقابله نماید. این اعتراف مبنی بر اعزام «صدها کارشناس» به منطقه، ظاهراً به‌منظور کمک به برخی دولت‌های خلیج فارس برای مقابله با ایران در ماهیت خود به‌منزله ارائه حمایت مادی و عملیاتی از یک تجاوز نظامی غیرقانونی جاری به رهبری ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز گردیده، محسوب می‌شود. چنین دخالتی تصادفی نیست، بلکه بیانگر مشارکت فعال در استفاده غیرقانونی از زور علیه یک دولت دارای حاکمیت و تسهیل آن بوده و نگرانی‌های جدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله اصول حاکم بر مسئولیت دولت‌ها و ممنوعیت معاونت یا مساعدت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی، برمی‌انگیزد.

در واقع، اوکراین با ارائه کمک‌های عملیاتی و فنی که به‌طور مستقیم در توسل به زور و ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مؤثر است، وفق حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت یا مساعدت در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی را متحمل می‌گردد.

اقدامات غیرقانونی اوکراین مصداق مشارکت در یک عمل تجاوزکارانه بوده و ناقض ممنوعیت بنیادین توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد می‌باشد. افزون بر این، تلاش اوکراین برای توجیه یا عادی‌سازی هدف‌قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی عمیقاً نگران‌کننده بوده و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناسازگار است.

اتهامات مطرح‌شده در خصوص همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نیز به همان اندازه بی‌اساس می‌باشد. این ادعاها ماهیتی حدسی، فاقد پشتوانه و دارای انگیزه‌های سیاسی دارند. جمهوری اسلامی ایران مجدداً تأکید می‌نماید که همکاری‌های دفاعی آن با سایر دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد و هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی آن را نقض نمی‌نماید.

همچنین، بسیار متناقض است که اوکراین که به‌صراحت مشارکت خود را در تسهیل تجاوز نظامی خارج از منطقه خود اذعان می‌نماید، اکنون مدعی نگرانی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی شده یا درصدد معرفی خود به‌عنوان مدافع آن برآید.

جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت درخواست می‌نماید به اذعانات صریح نماینده اوکراین توجه لازم مبذول داشته و این کشور را به‌دلیل نقش آن در معاونت و مساعدت در اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌سبب کلیه آلام و خسارات وارده بر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، مورد پاسخگویی قرار دهد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد