سخنگوی دولت:
بخشهای آسیبدیده فولاد مبارکه بهزودی فعال میشوند
سخنگوی دولت گفت: پس از بازدید وزیر صنعت از بخشهای آسیبدیده مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، به دلیل بومی بودن صنعت فولاد ایران، بهزودی بخشهای آسیبدیده به خط تولید باز میگردند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه مقاومت جانانه مردم و نیروهای دفاعی تمام محاسبات دشمن را در هم شکست، اظهار کرد: ما در یک مسیر بزرگ تاریخی قرار داریم و با بزرگترین قدرت نظامی دنیا میجنگیم و به حق، آنها را به زانو درآوردهایم. وجدان بیدار انسانها اما فارغ از جغرافیا، استبداد را نمیپذیرد.
وی با اشاره به اعتراضات نسبت به جنگ در آمریکا و اروپا، تصریح کرد: مردم آمریکا و اروپا علیه سیاستها و اقدامات مستبدانه ترامپ اعتراض کردند و به خیابانها آمدند و جالبتر اینکه عدهای بیوطن، فردای آن روز برای حمایت از ترامپ دوباره به خیابانها آمدند. وطن و مادر شبیه همدیگرند؛ آدمی که وطن ندارد هیچ چیز ندارد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دشمن آمریکایی و صهیونیستی به هیچیک از مرزهای قوانین بینالملل پایبند نیست، ادامه داد: آنان نه تنها به اخلاق، بلکه به قواعد جنگ نیز پایبند نیستند. در قوانین جنگ، حمله به دانشگاهها و رسانهها ممنوع است اما شاهد حمله به رسانهها از جمله تلویزیون العربیه و شبکه راشاتودی بودیم. حمله به دانشگاههای علم و صنعت و صنعتی اصفهان در کنار دانشگاه ارومیه و خوابگاه دانشگاه هرمزگان از جمله این موارد است که به فهرست جنایت دشمن افزوده شده است.
مهاجرانی با اشاره به حمله شب گذشته به تأسیسات صنعت برق در استانهای تهران و البرز، اظهار کرد: با اقدامات نیروهای صنعت برق، شبکه به پایداری رسید و باید از همه آنان که بدون وقفه برای بازگرداندن زندگی مردم به حالت عادی تلاش میکنند، قدردانی کنیم.
وی با اعلام تازهترین آمار شهدای زن و کودک در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، گفت: تاکنون ۲۴۶ شهید زن، ۲۱۶ شهید زیر ۱۸ سال و ۱۷ شهید زیر ۵ سال داشتهایم.
سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات هیئت وزیران در شرایط جنگی، یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده پس از بازدید وزیر از بخشهای آسیبدیده مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، با توجه به بومی بودن صنعت فولاد در کشور، بهزودی شاهد بازگشت بخشهای آسیبدیده به خط تولید خواهیم بود. این امر نشاندهنده توان بومیسازی صنایع ایران است که امکان بازسازی سریع را فراهم میکند.
مهاجرانی افزود: وزارت علوم هم اعلام کرده تداوم امور آموزشی و برگزاری کلاسهای درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از ۱۵ فروردین در دستور کار قرار گرفته و کلاسها تا اطلاع ثانوی بهصورت مجازی برگزار خواهد شد. جلسات دفاع پایاننامهها و رسالهها نیز میتواند بهصورت مجازی انجام شود.
وی با اشاره به اعلام وزارت کار در زمینه انجام خدمات دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه از طریق سامانههای الکترونیکی، ادامه داد: سازمان بهزیستی، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، سازمان آموزش فنی و حرفهای، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و بانک توسعه تعاون نیز خدمات خود را بهصورت غیرحضوری ارائه میکنند.
سخنگوی دولت همچنین یادآور شد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده هتلها، مراکز اقامتی و بومگردیها در استانهای مسافرپذیر با حداکثر توان در حال خدمترسانی به مردم هستند.
مهاجرانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد اعلام کرده شرکتهای بیمه در سراسر کشور بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند، اظهار کرد: صدور بیمهنامه، ارزیابی و پرداخت خسارت بهصورت حضوری و برخط ادامه دارد. امکان خرید بیمه پوشش خطر جنگ بهعنوان الحاقیه در برخی بیمهنامهها هم فراهم شده است.
وی همچنین با اشاره به وقوع سیلاب در برخی استانها، گفت: وزارت نیرو اعلام کرده همزمان با بارشهای اخیر و وقوع سیلاب در برخی استانها، مجموعهای از عملیات گسترده برای مهار روانآبها، مدیریت خسارت و بازسازی تأسیسات آبرسانی انجام شده است.