تأکید دادستان کل کشور بر تشدید نظارت تعزیرات و کنترل قیمت‌ها در دیدار با وزیر دادگستری
دادستان کل کشور در دیدار با وزیر دادگستری بر تشدید نظارت تعزیرات و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد.

 به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز با حجت ‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

 این دیدار در راستای بررسی وضعیت بازار و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بهتر بازار در دوران جنگ تحمیلی و هم‌زمان با ایام عید برگزار شد. 

 در این نشست، دادستان کل کشور با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، بر اهمیت نظارت مستمر بر روند توزیع کالاها و قیمت‌گذاری در بازار تأکید کرد.

 این مقام عالی قضایی با بیان اینکه در چنین مقاطعی احتمال بروز برخی تخلفات اقتصادی افزایش می‌یابد، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی باید با دقت و جدیت بیشتری بازار را رصد کرده و با هرگونه گرانفروشی، احتکار و تخلف اقتصادی برخورد قاطع و به‌موقع داشته باشند.

 دادستان کل کشور همچنین بر لزوم هماهنگی نزدیک میان دستگاه قضایی به ویژه دادستان‌های سراسر کشور، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی برای حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد و گفت: تشدید نظارت‌ها و رسیدگی سریع به تخلفات می‌تواند به آرامش بازار و حمایت از معیشت شهروندان کمک کند.

 در این دیدار، وزیر دادگستری نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار در شرایط فعلی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های مسئول و تشدید نظارت‌ها، روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در حال مدیریت است و وضعیت بازار تحت رصد مستمر قرار دارد. 

وی افزود: با فعال‌تر شدن گشت‌های نظارتی و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی، تلاش شده است از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود و آرامش بازار در ایام عید و در شرایط جنگ تحمیلی حفظ شود.

 

 

