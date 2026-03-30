تشییع پیکر شهید سردار علیرضا تنگسیری فردا ۱۱ فروردین در بندرعباس
به گزارش ایلنا، پیکر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعت ۸:۳۰ صبح فردا سهشنبه (۱۱ فروردین) در بندرعباس تشییع خواهد شد.
روابطعمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان اعلام کرد: مراسم تشییع از میدان امام خمینی(ره) آغاز شده و با همراهی مردم در مسجد جامع بندرعباس به پایان میرسد.