تشییع پیکر شهید سردار علیرضا تنگسیری فردا ۱۱ فروردین در بندرعباس

به گزارش ایلنا، پیکر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعت ۸:۳۰ صبح فردا سه‌شنبه (۱۱ فروردین) در بندرعباس تشییع خواهد شد.