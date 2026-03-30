سردارقاآنی:
به نظم جدید منطقه عادت کنید
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:آتش هوشمندانه و شجاعانه برادران حزبالله در شمال و انصار الله در جنوب وعدههای دروغ رژیم به شهرکنشینان را برملا کرد.
به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
نتانیاهو خواب توسعه کمربند امنیتی را در منطقه میدید، اما آتش هوشمندانه و شجاعانه برادران حزبالله در شمال و انصار الله در جنوب وعدههای دروغ رژیم به شهرکنشینان را برملا کرد.
آرزوی فرماندهان شهید مقاومت محقق شده: اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی است. به نظم جدید منطقه عادت کنید.