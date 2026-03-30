خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردارقاآنی:

به نظم جدید منطقه عادت کنید

کد خبر : 1767307
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:آتش هوشمندانه و شجاعانه برادران حزب‌الله در شمال و انصار الله در جنوب وعده‌های دروغ رژیم به شهرک‌نشینان را برملا کرد.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نتانیاهو خواب توسعه کمربند امنیتی را در منطقه می‌دید، اما آتش هوشمندانه و شجاعانه برادران حزب‌الله در شمال و انصار الله در جنوب وعده‌های دروغ رژیم به شهرک‌نشینان را برملا کرد.

آرزوی فرماندهان شهید مقاومت محقق شده: اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی است. به نظم جدید منطقه عادت کنید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار