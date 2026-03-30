به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نتانیاهو خواب توسعه کمربند امنیتی را در منطقه می‌دید، اما آتش هوشمندانه و شجاعانه برادران حزب‌الله در شمال و انصار الله در جنوب وعده‌های دروغ رژیم به شهرک‌نشینان را برملا کرد.

آرزوی فرماندهان شهید مقاومت محقق شده: اتاق جنگ جبهه مقاومت یکی است. به نظم جدید منطقه عادت کنید.

