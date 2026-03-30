پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی شهادت دریابان تنگسیری

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

شهادت سردار رشید و فداکار اسلام، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، که از حماسه‌سازان دلیر جنگ رمضان و از تبار غیورمردانی، چون رئیسعلی دلواری بود، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب گردید.

این مجاهد نستوه که در طول سال‌های دفاع مقدس و جنگ رمضان، با توکل به قادر متعال و تکیه بر ایمان و اعتقاد عمیق به مبانی اسلام، با فرماندهی مدبرانه خویش ضربات سهمگینی بر متجاوزین آمریکایی-صهیونی وارد ساخت و دسایس دشمن برای تجاوز به میهن اسلامی را نقش بر آب کرد و سرانجام پس از عمری مجاهدت مخلصانه، به فوز عظیم شهادت و لقا الله نائل آمد.

رجای واثق دارم هم‌رزمان آن شهید والامقام در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راه عزت‌آفرین او را با اقتدار بیشتر استمرار خواهند بخشید و هرگونه دست‌اندازی دشمن را خنثی کرده و همچون آن مجاهد شهید، با تدبیر و دلیری عمل خواهند کرد.

به یقین، پیروزی انصارحق نزدیک است و غرش رعدآسای نیرو‌های مسلح ما، ندای حقانیت مظلومین را به گوش جهانیان خواهد رساند.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

اینجانب شهادت سرافرازانه این سرباز مخلص و مجاهد فی سبیل الله را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) و رهبری معظم انقلاب، و به همه همرزمان و قوای مسلح ایران اسلامی، جبهه مقتدر و مخلص مقاومت بالاخص خانواده صبور و مؤمن آن شهید، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.