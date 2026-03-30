پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی شهادت دریابان تنگسیری

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا متن پیام آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است: 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

شهادت سردار رشید و فداکار اسلام، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، که از حماسه‌سازان دلیر جنگ رمضان و از تبار غیورمردانی، چون رئیسعلی دلواری بود، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب گردید.

این مجاهد نستوه که در طول سال‌های دفاع مقدس و جنگ رمضان، با توکل به قادر متعال و تکیه بر ایمان و اعتقاد عمیق به مبانی اسلام، با فرماندهی مدبرانه خویش ضربات سهمگینی بر متجاوزین آمریکایی-صهیونی وارد ساخت و دسایس دشمن برای تجاوز به میهن اسلامی را نقش بر آب کرد و سرانجام پس از عمری مجاهدت مخلصانه، به فوز عظیم شهادت و لقا الله نائل آمد.

رجای واثق دارم هم‌رزمان آن شهید والامقام در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راه عزت‌آفرین او را با اقتدار بیشتر استمرار خواهند بخشید و هرگونه دست‌اندازی دشمن را خنثی کرده و همچون آن مجاهد شهید، با تدبیر و دلیری عمل خواهند کرد.

به یقین، پیروزی انصارحق نزدیک است و غرش رعدآسای نیرو‌های مسلح ما، ندای حقانیت مظلومین را به گوش جهانیان خواهد رساند.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

اینجانب شهادت سرافرازانه این سرباز مخلص و مجاهد فی سبیل الله را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) و رهبری معظم انقلاب، و به همه همرزمان و قوای مسلح ایران اسلامی، جبهه مقتدر و مخلص مقاومت بالاخص خانواده صبور و مؤمن آن شهید، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

