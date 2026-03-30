در پی شهادت دریابان پاسدار تنگسیری تصریح شد
وزارت دفاع: تنگه هرمز و خلیج فارس همچنان در قبضه اقتدار ایران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی ضمن تسلیت شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: سرنوشت متجاوزان تروریست فقط شکست، رسوایی و تقاص جنایات خواهد بود.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونی با ترور ناجوانمردانه یکی از فرماندهان دلیر و دریادل، بار دیگر عجز خود را در مصاف رویارو با رزمندگان اسلام در میدان نبرد رمضان به نشان دادند.
شهید سرافراز، سردار تنگسیری، از فرماندهان پیشتاز و اثرگذار در تأمین امنیت راهبردی آبهای سرزمینی و صیانت از گذرگاه راهبردی تنگه هرمز وخلیج همیشه فارس بود که با مجاهدتهای مستمر و هوشمندانه، نقش بیبدیلی در تثبیت اقتدار دریایی ایران عزیز ایفا کرد و در اوج میدانداری، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
در شرایطی که دشمنان با شکستهای پیدرپی در صحنه نبرد، امنیت حیاتی خود در منطقه را متزلزل میبینند، تنگه هرمز و خلیج فارس همچنان در قبضه اقتدار فرزندان ملت رزمنده باقی مانده و راهبردهای این شهید والامقام در مدیریت صحنه نبرد، الهامبخش تداوم رزم دریایی خواهد بود.
این فرمانده بصیر، شجاع و مردمی با کارنامهای درخشان در عرصههای عملیاتی و دفاعی،در تقویت قدرت دریایی کشور نقش تاریخی داشت و بیتردید خون مطهر وی، عزم رزمندگان اسلام را برای تداوم مسیر مقاومت و تکمیل انتقام سخت، تشدید کرد.
وزارت دفاع، شهادت عزتمندانه و پرافتخار سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه دشمن شکن را به فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، همرزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وسایر نیروهای مسلح و نیزخانواده معزز آن شهید و ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی تبریک و تسلیت می گوید.
بیتردید درماندگی دشمنان آمریکایی و صهیونی در میدانهای نبرد با چنین اقدامات تروریستی جبران نخواهد شد و سرنوشت آنان فقط شکست، رسوایی و تقاص این جنایات خواهد بود.»