پیام تسلیت وزیر امور خارجه در پی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه

پیام تسلیت وزیر امور خارجه در پی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت سردار تنگسیری در پیام تسلیتی تاکید کرد: سردار تنگسیری که از تبار دلیران تنگستان بود، با درایتی کم‌نظیر، اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آب‌های نیلگون خلیج فارس به‌گونه‌ای ارتقا داد که در بزنگاه‌های خطیر، سدی سترگ در برابر متجاوزان باشد؛ سرانجام پس از مجاهدت‌های مستمر در عرصه‌های دفاعی، در مسیر جهاد فی‌سبیل‌الله به قافله نورانی شهدا پیوست.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت سردار تنگسیری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت پرافتخار دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده مجاهد و خستگی‌ناپذیر جبهه‌های عزت و اقتدار، ثمره سال‌ها مجاهدت مخلصانه در صیانت از امنیت و استقلال میهن اسلامی است.

سردار تنگسیری که از تبار دلیران تنگستان بود، با درایتی کم‌نظیر، اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آب‌های نیلگون خلیج فارس به‌گونه‌ای ارتقا داد که در بزنگاه‌های خطیر، سدی سترگ در برابر متجاوزان باشد؛ سرانجام پس از مجاهدت‌های مستمر در عرصه‌های دفاعی، در مسیر جهاد فی‌سبیل‌الله به قافله نورانی شهدا  پیوست.

بی‌تردید، راه این مجاهدان فی‌سبیل‌الله با صلابت ادامه خواهد یافت و خون پاک ایشان، ضامن تداوم عزت و استقلال این سرزمین خواهد بود.

اینجانب، ضمن عرض تبریک و تسلیت این ضایعه به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز آن شهید بزرگوار، همرزمان ایشان و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال، علو درجات و محشور شدن با اولیای الهی را برای آن شهید عزیز مسئلت می‌نمایم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 

ایران

