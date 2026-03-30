معتمدیان:
بیش از ۹۴ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و استان تهران تأیید صلاحیت شدند
استاندار تهران با تشریح آخرین وضعیت انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان، از تأیید صلاحیت بیش از ۹۴ درصد از داوطلبان در ۴۷ حوزه خبر داد و تأکید کرد: همه زیرساختها برای برگزاری انتخاباتی امن، رقابتی و پرشور در ۱۱ اردیبهشت ماه فراهم است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، با اشاره به روند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: مراحل مقدماتی این انتخابات از جمله ثبتنام داوطلبان، بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی و نظارت و اعلام فهرست نهایی افراد واجد شرایط در ۲۶ اسفندماه به انجام رسیده است.
وی افزود: در استان تهران در مجموع ۹۰۰۴ نفر ثبتنام کردند که از این تعداد ۱۶۵ نفر انصراف دادند و ۳۸۱ نفر نیز در مراحل مختلف تأیید صلاحیت نشدند. در نهایت ۸۴۵۸ نفر برای رقابت در ۴۷ حوزه شهری تأیید صلاحیت شدند که از این میان، ۱۵۷۱ نفر از بانوان و ۶۸۸۷ نفر از آقایان هستند و سهم مشارکت زنان به بیش از ۱۷ درصد رسیده است.
استاندار تهران با بیان اینکه ستاد انتخابات استان از ابتدای ابلاغ وزارت کشور تشکیل شده است، تصریح کرد: تمامی هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در ۱۱ اردیبهشت انجام شده و با توجه به برگزاری تناسبی انتخابات در تهران، زیرساختهای ویژهای نیز فراهم شده است.
معتمدیان ادامه داد: بیش از ۷ هزار شعبه اخذ رأی در سطح استان تهران پیشبینی شده که حدود ۱۰ درصد از کل شعب کشور را شامل میشود و نشاندهنده جایگاه مهم این استان در فرآیند انتخابات است.
وی با اشاره به فضای رقابتی ایجاد شده گفت: بیش از ۹۴ درصد از داوطلبان تأیید صلاحیت شدهاند و این موضوع زمینهساز شکلگیری رقابتی جدی در انتخابات پیشرو خواهد بود. همچنین میزان مشارکت بانوان در این دوره با رشد قابل توجهی نسبت به دوره قبل همراه بوده است.
استاندار تهران همچنین با قدردانی از حضور و مشارکت مردم در تجمع های شبانه، این حضور را نشانهای از همبستگی ملی و تعلق خاطر مردم به کشور دانست و افزود: مردم ایران در شرایط مختلف، از جمله در مواجهه با تهدیدات و سختیها، همواره با صلابت در صحنه حضور داشتهاند.
عضو هیئت دولت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم گفت: با تدابیر دولت و تأکیدات رئیسجمهور محترم، روند تأمین و توزیع کالاها، سوخت و خدمات عمومی بهخوبی در حال انجام است و نظارت مستمر بر بازار و قیمتها برقرار می باشد.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی، آرامش و ثبات در بازار حفظ شده و تأمین نیازهای اساسی مردم در اولویت قرار دارد.