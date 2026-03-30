به گزارش ایلنا، رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان و قدردانی از تلاش‌های دولت در مدیریت شرایط حساس کشور، بر ضرورت توجه جدی به تبعات روانی ناشی از جنگ تأکید کرد.

صدیقی در این نامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، رسیدگی به وضعیت درمانی و روانی مجروحان و آسیب‌دیدگان را از اولویت‌های مهم دانست و خواستار برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه، با اشاره به تأثیرات عمیق آسیب‌های روانی بر جامعه، به‌ویژه در میان گروه‌های آسیب‌پذیر، چند پیشنهاد مشخص به شرح زیر ارائه کرد:

_ پوشش خدمات مشاوره روان‌شناسی برای عموم مردم از طریق بیمه‌های همگانی و پایه برای حداقل دو سال

_ ارائه حمایت و پوشش کامل و بلندمدت خدمات روان‌شناسی برای جانبازان، خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان مستقیم؛

_ گنجاندن هزینه‌های مشاوره و درمان‌های روان‌پزشکی در فهرست غرامت‌های قابل پرداخت؛

و در نهایت،

_ ایجاد هماهنگی میان ظرفیت‌های حاکمیتی با انجمن‌های تخصصی و دانشگاه‌ها برای ارتقای خدمات سلامت روان

